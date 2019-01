Číhošť – Nestává se často, aby měl film předpremiéru v kostele, a ještě k tomu na stejném místě, kde je postava, o níž dokument pojednává, také pohřbena.

Hlavní tvůrci nového dokumentu. | Foto: Deník/Libor Plíhal

V pátek večer se konala v číhošťském kostele Nanebevzetí Panny Marie předpremiéra nového dokumentu Jako bychom dnes zemřít měli. Snímek pro Českou televizi natočil Roman Vávra se scénářem Miloše Doležala, autorem stejnojmenné knihy o takzvaném číhošťském zázraku. Předpremiéru si v Číhošti nenechalo ujít asi sto lidí.

„Film jsem sice již viděl, účastnil jsem se střihu, ale vidět to zde v autentických prostorách, kde nejsou žádné filmové kulisy, je pro mě opravdu nevšední zážitek. Ten umocňuje i fakt, že celé drama se zde odehrávalo. Tam, kde bylo filmové plátno, stál farář Toufar a kázal," podělil se o své dojmy po skončení dokumentu Miloš Doležal. Podotkl, že si ve filmu také zahrál menší a velmi nevšední roli.

„Byl jsem jedním z estébáků, kteří si v noci dojeli do Číhoště pro Josefa Toufara. Najednou jsem na ten příběh nahlížel ze zcela jiné perspektivy, byl jsem fízl, který se na tom zlu podílel. Přemýšlel jsem tak o příběhu úplně jinak, než když jsem knihu psal," poznamenal Doležal.

Ve filmu jsou použité i autentické záběry natočené tehdejší Státní bezpečnostní (StB). Dokument také přináší výpovědi pamětníků. Vše je prokládané hranými pasážemi natočenými podle archivních záběrů. Děj filmu se točí kolem takzvaného číhošťského zázraku, na jehož základě byl kněz zatčen a následně i ve vězení umučen k smrti.

„K mému údivu se stále nachází nové archivní materiály a z toho důvodu bych v budoucnosti chtěl napsat ještě třetí knihu o páteru Toufarovi. Měl by v ní být mimo jiné Toufarovy texty z kázání, závěť či osobní korespondence," řekl Doležal.

Příběh také stále čeká na své zpracování ve formě celovečerního filmu. „S Milošem si na to brousíme zuby," nechal se slyšet režisér dokumentu Roman Vávra.

„Práce na tomto dokumentu trvala s přestávkami okolo čtyř let. Bylo to hodně na dřeň. S tímto tématem několik let žiji, což není úplně obvyklé," vysvětlil Vávra. Podle něho dlouho hledali, jak celý film uchopit a ztvárnit. „Naše hlavní linie byla v knize popsána v jednom odstavci, takže jsme příběh rozvíjeli. Mezitím přišla exhumace pátera Toufara, jehož tělo leželo v hromadném hrobě v pražských Ďáblicích, o čemž jsme rovněž natočili dokument Mrtvolu sprovoďte ze světa," uvedl Vávra.

Pohyb kříže na oltáři

Na předpremiéru filmu do kostela dorazily i svědkyně údajného zázraku, který se odehrál při mši svaté o třetí adventní neděli 11. prosince 1949. Během kázání pátera Josefa Toufara se pohnul zhruba půl metru vysoký kříž nad svatostánkem na hlavním oltáři v kostele. Pohyb vidělo okolo dvaceti lidí. Sám farář se o události dozvěděl od farníků až několik dní poté. Toufar zemřel 25. února 1950 po krutém vyslýchání příslušníky StB, kteří ho nutili k přiznání, že pohyb kříže zinscenoval.

Dokumentární snímek Jako bychom dnes zemřít měli vznikl v brněnském studiu České televize. Premiéru bude mít zítra na ČT2. Miloš Doležal se také zabývá jinými osudy a příběhy různých lidí. „Je toho více, co mám rozdělané. Za zmínku však rozhodně stojí příběh českého básníka Jana Zahradníčka, který byl utrápen v komunistickém kriminále. Zahradníček rovněž pochází z Vysočiny. V budoucnosti bych o něm rád něco napsal," nechal se slyšet Doležal.