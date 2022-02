Na farmářské trhy se obyvatelé Brodu těší každý rok. U některých stánků, hlavně s domácí uzeninou a pečivem, je už dvě hodiny po otevření vyprodáno. Co návštěvníky někdy nepříjemně překvapí, jsou ceny. „Já chodím na trhy pravidelně kupovat zeleninu. Ale dvě stovky za kilo malých rajčat, jako bylo loni, je moc. Letos to bude asi ještě horší,“ povzdechl si Petr Mottl z Brodu. Loni se trhy konaly za přísných proticovidových opatření.

První farmářské trhy které si vzaly název podle pověsti o pekaři Koudelovi, začaly před deseti lety. Farmářské trhy oživilo nejdříve samo město. Následně se stala pořadatelkou Alena Čechová. „Impulsem pro pořádání farmářských trhů byla snaha o navrácení života do Havlíčkova Brodu a organizování smysluplných akcí, které uspokojí obyvatele města i jeho návštěvníky,“ vysvětlila.

Celoroční trhy

V Novém Městě na Moravě pořádá vždy v sobotu trhy Horácké muzeum na Vratislavově náměstí. „Zřejmě jsme jediní v kraji, kdo zavedl farmářské trhy celoroční. Pro zimní i letní sezonu. Zájem o nákup kvalitních domácích produktů je obrovský. Snažíme se přesvědčit návštěvníky, aby podporovali regionální dodavatele,“ informovala za pořadatele Petra Tomášková. V zimní sezoně je v nabídce hlavně maso, drůbež a různé domácí výrobky, v letní sezoně čerstvá zelenina.

Farmářské trhy se konají i v Třebíči. „Konkrétně je to už dvanáctého března Třebíčský jarmark regionálních produktů, který pořádá Třebíč zdravé město od rána od devíti do tří odpoledne na nádvoří třebíčského zámku. Další, podzimní jarmark, bude na nově zrekonstruovaném Karlově náměstí čtyřiadvacátého září,“ informovala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Kam na farmářské trhy

Havlíčkův Brod: Koudelův talíř od května do října, první sobota v měsíci

Jihlava: druhého dubna Kapří den, čtrnáctého dubna velikonoční jarmark

Třebíč: dvanáctého března jarmark regionálních produktů, čtyřiadvacátého září se koná opět

Žďár nad Sázavou: od dubna do do října, přesná data web města

Nové Město na Moravě: zimní sezona leden, březen, listopad; letní sezona od května do října

Telč: od dubna do října, vždy v sobotu

Humpolec: předpokládané termíny od května do listopadu, vždy v pátek

Zdroj: města Kraje Vysočina

S otazníkem jsou zatím farmářské trhy v Humpolci. „Na farmářské trhy uvolňuje město peníze z rozpočtu, který teprve budeme schvalovat,“ vysvětlila Zdeňka Augustová z regionálního rozvoje města. Trhy se v Humpolci konají na Horním náměstí. „Plochu jsme zamluvili. Když zastupitelé řeknou, že kvůli covidu se šetří, trhy nebudou, rezervaci zrušíme,“ dodala.

Na trhovce se mohou těšit obyvatelé Jihlavy. Od začátku letošního roku pořádá v krajském městě jarmarky příspěvková organizace Brána Jihlavy. Už druhého dubna zvou pořadatelé na Kapří den. Další jarmark se koná na Velikonoce čtrnáctého dubna.

Ve Žďáře nad Sázavou naplánovali farmářské trhy na dobu od dubna do října. Letos jsou jubilejní. Trhy začaly před deseti lety. Konají se každý rok od května do října. Na Náměstí Republiky s živou hudbou. Pořádá je město.