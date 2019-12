Další betlém si farnost vypůjčila, je dřevěný a má podobu náměstí v Litomyšli. Vstupné je dobrovolné. "Výtěžek jde na opravu střechy kostela sv. Bartoloměje v České Bělé, upřesnil farář Rudolf Zahálka.

Kdo hledá pravou vánoční atmosféru, fara v České Bělé je ideálním místem, kam by měl zavítat. Katechetka Alena Sienská tu spolu s Rudolfem Zahálkou už deset let lidem pro radost otevírají výstavu betlémů. A že je na co se dívat. "Za betlémářskou tradici se vlastně zasloužil císař Josef II. Zakázal betlémy v kostelech, a tak si je lidé začali dělat doma. My výstavu děláme lidem pro radost. Aby sem přišli a našli tu klid a pohodu," dodal s úsměvem farář.

Vstup na výstavu je zdarma. Kdo ale chce, může věnovat dobrovolný příspěvek na nutnou opravu střechy kostela. Každý si také může zakoupit nějakou drobnost, například svíčku se zobrazením zdejšího kostela. Výstava je otevřená od 15. prosince od 14 hodin až do 30. prosince. Návštěva stojí určitě zato.