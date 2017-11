Fasáda gymnázia je v rekonstrukci

Havlíčkův Brod - Výrazné proměny se dočká část fasády staré budovy gymnázia v Havlíčkově Brodě. Jedná se o akci náročnou finančně i časově. Proto je rozvržena do tří let. Cena je zhruba 13 milionů korun. Letos se opravuje část fasády do Štáflovy ulice, v roce 2018 přijde na řadu stěna do ulice Boženy Němcové a v roce 2019 fasáda vnitřního dvora školy.

dnes 09:34 SDÍLEJ:

Výrazné proměny se dočká část fasády staré budovy gymnázia v Havlíčkově Brodě.Foto: Deník / Saadouni Štěpánka

Jelikož se podle slov ředitele gymnázia Hynka Bouchala opravuje podle původní štukové omítky, jde o akci stavebně komplikovanou. Práce se vždy protáhnou až do pozdních podzimních měsíců. ČTĚTE TAKÉ: Železniční stanice v Brodě se chlubí dlouhou a zajímavou historií Výsledkem by však měla být fasáda historicky i esteticky ladící s okolními budovami ZŠ Štáflova a bývalé obchodní akademie. Zřizovatelem gymnázia je Kraj Vysočina.

Autor: Štěpánka Saadouni