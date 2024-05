/VIDEO/ Hračky, oblečení, obuv, sportovní potřeby, drobné spotřebiče, domácí potřeby či sazenice a pěstitelské přebytky. Vše čisté, nepoškozené či funkční. To vše a mnoho dalšího mohou přinést lidé ve čtyřech termínech do kulturního domu v Bojišti u Ledče nad Sázavou. Nadcházející sobotu se tam koná dobročinná akce Festival Hojnosti, jejíž součástí je také bleší trh.

Loňský ročník Festivalu Hojnosti. Zdroj: poskytl spolek Bude líp | Video: Zdroj: poskytl spolek Bude líp

Smyslem festivalu je podpora jednotlivců, ale i dětských domovů, zvířecích útulků či jiných dobročinných organizací. „Funguje to tak, že lidi přinesou, co nepotřebují a zdarma si odnesou vše co, se jim hodí. Jde o dobrovolnickou akci na podporu místních lidí i potřebných organizací. Součástí je bleší trh a kulturní program pro děti i dospělé,“ popsala za pořadatele Martina Ouřadová.

Zájemci mohou přinést věci do kulturního domu v Bojišti tento i příští týden v určených časech. Organizátoři věci vybírají ve čtvrtek 16. a pátek 17. května, potom v pondělí 20. a úterý 21. května, vždy od šestnácti do osmnácti hodin. Pěstitelské přebytky do farmářského koutku mohou lidé přinést přímo v den konání festivalu.

Řidičce zhasl motor, když vjížděla do křižovatky v Ledči. Skončila v příkopu

V loňském roce se akce účastnilo více než sedm stovek lidí. „Je to akce, kterou je nutné zažít, má jedinečnou atmosféru,“ nalákala Ouřadová. Příchozí si užijí i kulturní program. „Čeká vás zábava pro děti i dospělé, hudební program, pohádky, soutěže či dílničky pro děti,“ doplnila organizátorka.

V Bojišti u Ledče nad Sázavou začíná Festival Hojnosti v sobotu 25. května od jedné hodiny odpoledne. Vstupné na akci je dobrovolné, lidé mohou využít svoz z Ledče nad Sázavou i zpět. Akci pořádá spolek Bude líp, který se dobrovolnickým aktivitám věnuje více než deset let.

Zdroj: Zdroj: poskytl spolek Bude líp

Podrobnější program a informace o vybíraných věcech či svozech najdou zájemci na těchto webových stránkách a níže v programu.

Program a podrobnosti k festivaluZdroj: Zdroj: poskytl spolek Bude líp