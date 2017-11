Festival nabídne filmy plné sněhu a adrenalinu

Havlíčkův Brod – Reportáž z nejdrsnějšího závodu planety přes zimní Yukon, život se psím spřežením nebo zdolávání nezdolného vrcholu hory Link Sar. Takové filmy nabídne festival Snow Film Fest, který v Havlíčkově Brodě vypukne již tuto sobotu.

Celovečerní pásmo filmů Snow Film Fest nabídne třeba Pohádku Johna Shockleeho. Inspirativní snímek je o tom, že žít své sny lze v jakémkoliv věku.Foto: Snow Film Fest/archiv

Filmová přehlídka Snow Film Fest vznikla jako bratrský festival k Expediční kameře. Od té doby přinesla milovníkům čerstvého prašanu, horských velikánů a arktické divočiny stovky minut zimního adrenalinu, inspiraci i zábavu a přenesla je do míst, kam by se sami jen těžko odvážili.

„V programu je sedm pečlivě vybraných filmů - finalistů ze zahraničních festivalů a novinky z domácí produkce. Akce je určena především pro milovníky zimních sportů a krásné divoké přírody,“ uvedl jeden z pořadatelů David Myslivec. Celovečerní pásmo filmů od října do prosince putuje po všech českých i slovenských regionech. Festival je svým rozsahem a návštěvností největší akcí svého druhu u nás.

Festival startuje v 17.30 hodin v brodském Klubu Oko. První filmový blok zahájí snímek Ven(ca), který diváky zavede přímo do děje nejdrsnějšího závodu na světě, kde platí jediné pravidlo, pravidlo divočiny. Skrz zimní Yukon diváky provede extrémní sportovec Jan Venca Francke. Jaké to je zdolat ve 13-ti dnech 700 kilometrů zimní divočinou, kde teploty mohou spadnout až k mínus 60-ti stupňům, vládne tu samota, sníh a vlci? Odpoví snímek Ven(ca).



K vidění bude i film Obyčejní chlapci, který sleduje dodnes nepřekonané výkony skialpinistů působících v 90. letech – Dušana Truzny a Milana Madaje, nebo Výstup na Link Sar. „Ten zobrazuje odhodlání Jonathana Griffitha zdolat horu, která ho již čtyři roky odmítá. Další film Dog power je ukázkou jedinečného pouta mezi člověkem a zvířetem a jejich společné radosti z pohybu,“ doplnil David Myslivec.



Letos se návštěvníci Oka mohou těšit i na jednu specialitu. „Na přednášku v rámci festivalu přijedou čeští expediční skialpinisté, bratři Švihálkovi, kteří budou povídat o své cestě do Bolivie, kde se jim povedlo slyžovat hned tři hory. Huayna Potosí (6 088 m), Illimani (6 438 m) a Sajama (6 542 m),“ prozradil David Myslivec. Přednáška začíná v 19.15 hodin.



Z filmů festival nabídne ještě Pohádku Johna Shockleeho, pozitivní, inspirativní a zábavný film o tom, že žít své sny lze v jakémkoliv věku, Pocit viny, nebo Ski for freedom o neziskovém projektu, který má za cíl rozšířit lyžování v Pákistánu a hledat talenty pro účast na zimních olympijských hrách v roce 2022.

TIP DENÍKU

V Havlíčkově Brodě proběhne už šestý ročník festivalu. „Téměř pokaždé se nám podařilo vyplnit velký sál Klubu Oko,“ zmínil David Myslivec. Sám má k zimním sportům hluboký vztah. Od roku 2002 se věnuje závodnímu alpskému lyžování a v Havlíčkově Brodě trénuje lyžařské naděje v HB SKI TEAMU. „Největší zážitek pro mě je, mít možnost být na horách v překrásné přírodě a se skvělou partou lidí. Je mi jedno, jestli je to zrovna na českých horách nebo někde mimo Evropu,“ dodal.