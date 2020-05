Pomyslné brány Filmového OKA se opět otevřely ve středu 13. května, kdy diváci mohli zajít na rumunsko-francouzskou humornou detektivku Kanáři. Na výjimečnosti tomuto filmu přidal nejen fakt, že byl první po dvouměsíční pauze, ale i to, že se jedná o novinku. „Českou premiéru měl před necelými dvěma týdny, a to v rámci on-line projektu MojeKino LIVE. Diváci Filmového OKA byli jedni z prvních, kteří mohli vidět Kanáry naživo,“ vyzdvihl dramaturg Filmového OKA Jiří Svoboda.

I přes určitá omezení si snímek nakonec užilo dvanáct lidí. „Může se to zdát jako malé číslo, ale zklamaný z něj nejsem. Po těch všech negativních zprávách musíme být rádi za každého návštěvníka a doufat, že si i další pravidelní diváci opět najdou cestu do Filmového OKA. Ještě před měsícem jsem nevěřil, že bychom mohli ještě před prázdninami promítat, takže i v tomto ohledu jsem rád, že se to povedlo,“ svěřil se Svoboda.

„Příští týden vycestujeme na fichtlech do Afriky. Promítáme dokumentární road movie Afrikou na pionýru. Dobrodruh a režisér Marek Slobodník, který byl také součástí výpravy žlutých trabantů Dana Přibáně, vyrazil s partou kamarádů na stařičkých motocyklech značky Jawa pionýr, tedy na legendárních fichtlech, pařezech, pinclech pokořit africký kontinent. Dokument se nese v duchu svobody, punku a improvizace, což si myslím, že třeba poslední trabantí výpravě chybělo,“ lákal Svoboda na další film.

Ovšem i u tohoto filmu musí diváci myslet na vládní opatření kvůli šíření koronaviru. „Kapacitu sálu jsme omezili na padesát míst. Doporučujeme proto si místa zarezervovat s předstihem, a to na telefonu 724 235 840 nebo přes náš Facebook,“ podotkl Svoboda.

„Promítací sál před zahájením dezinfikujeme a dezinfekce je divákům k dispozici při vstupu do sálu i před toaletami. Nabízíme i jednorázové rukavice či utěrky,“ dodal Svoboda.