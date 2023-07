/FOTO/ Nová fasáda, okna a na stěně lešení. Budova bývalého finančního úřadu v Havlíčkově Brodě, takzvaného skleněného paláce, se mění. Budovu koupila v dražbě ředitelka představenstva firmy Icom transport Kateřina Kratochvílová. „Budova i její okolí bude využito v souladu s územním plánem,“ odpověděla ředitelka v době, kdy se budova stala jejím majetkem. Majestátní objekt v centru Brodu poté, co ho opustil finanční úřad, chátral.

Proměna staré budovy finančního úřadu | Foto: Deník/Štěpánka Saadouni

Ředitelka Kratochvílová koupila bývalý „finančák“ za 16 milionů korun. Jak upřesnila, chce budovu opravit a pronajímat zájemcům jako kanceláře. Podle brodského obchodníka s realitami Milana Plodíka je zázrak, že tak atypická budova našla vůbec majitele. Rekonstrukce přijde draho. „Opravovat ho je náročná akce. Budova stojí v husté zástavbě,“ poznamenal Plodík.

Budovu finančního úřadu dražil Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Brodě třikrát. Cena postupně padala z původních 23 milionů na 16 milionů. Šéfka Icomu byla v poslední dražbě, která se konala 2. dubna 2020, jediný zájemce. Finanční úřad budovu opustil před více než dvěma lety a přestěhoval se do bývalého Okresního úřadu ve Štáflově ulici proti Okresnímu soudu. Vedení brodské radnice prodej vítalo, už proto, že ve městě panovaly obavy, aby objekt nekoupil nějaký "obchodník s chudobou."

Kamenný hospic v Havlíčkově Brodě už stojí. Podívejte se, jak vypadá

Důvodem, proč se finanční úřad z objektu vystěhoval do nových prostor naproti okresnímu soudu, byl špatný technický stav budovy. Rekonstrukce by stála 44 milionů korun. Budova má celkem devět pater, pochází z konce 70. let Navíc budova sousedí se soukromou restaurací a další úřední budovou, nedaleko je také hudební škola.