Havlíčkův Brod – Foklornímu souboru Kalamajka chybějí mladí hudebníci a bojuje o přežití. To byl jeden z bodů jednání výboru pro cestovní ruch, média a kulturu městského úřadu v Havlíčkově Brodě. Řešením by podle vedoucího Kalamajky bylo, kdyby souboru dodávala „novou krev“ pravidelně základní umělecká škola J. V. Stamice. Podle ředitele školy ale jen málo dětí má dnes o lidovou hudbu zájem.

Folklorní soubor tvoří děti a dospělí. Založila ho učitelka Lucie Honsigová, soubor vystupuje na mnoha kulturních akcích. | Foto: Archiv Kalamajky

Podle organizačního vedoucího souboru Jindřicha Jedličky chybějí hlavně muzikanti do dětského souboru. „Já už to připomínám vedení města deset let, že našemu souboru chybějí mladí hudebníci a že by bylo dobré navázat spolupráci s brodskou uměleckou školou, protože folklor se bez hudby neobejde. Místostarosta Vladimír Slávka je třetí radní v pořadí, kterého žádám o pomoc. A snad se konečně něco změní a objeví se světlo na konci tunelu,“ popsal situaci organizační vedoucí Kalamajky Jindřich Jedlička a dodal: „Já s Kalamajkou spolupracuji léta a musela by mě hanba pohlavkovat, kdybych dopustil, aby soubor zanikl. Jak bych se zakladatelce souboru Lucii Honsigové podíval do očí?“