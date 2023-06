„Jestli to někdo vnímal dvojsmyslně, tak už jsem se za to omluvil a omlouvám se znovu. V žádném případě jsem to ale tak nemyslel. Chápu, že to někdo mohl vnímat jinak, ale jde o subjektivní pocit. S vedením školy jsme se dohodli na ukončení pracovního poměru dohodou, protože se mi dál nechce pracovat v prostředí, kde si studenti mohou vyložit věci různými způsoby,“ uvedl pro Deník propuštěný učitel. Vzhledem k citlivosti tématu se Deník rozhodl zatím jméno učitele nezveřejňovat.

„S oběma kantory jsme se dohodli na rozvázání pracovního poměru dohodou. Je pravdou, že podnět vzešel od rodičů. Stěžovali si na nevhodné chování učitele při hodině. Mělo jít o nějaké slovní narážky, které studentky mohly chápat dvojsmyslně. Nerad bych zacházel do podrobností, protože dotčený učitel to vnímal úplně jinak,“ potvrdil Deníku ředitel gymnázia Hynek Bouchal.

Podle ředitele školy šlo ze strany učitele o slovní a morální selhání. „Studentky si to prostě vysvětlovaly po svém. Navíc s tímto učitelem jsme řešili už jiné problémy v minulosti, ale ty se týkaly školních věcí, proto jsme se nakonec dohodli na výpovědi,“ doplnil Bouchal.

Z toho, jak se škola k údajnému problematickému chování učitelů postaví, měli obavu hlavně rodiče. „S čím se nám dcera doma svěřila, si necháme pro sebe,“ řekl jeden z rodičů, který si nepřál zveřejnit své jméno.

Problémové chování na sociálních sítích

Názor některých rodičů je, že jsou pedagogové v přátelském vztahu s vedením školy a spíše se je snažili krýt. To ale vyvrací školní psycholožka. „Byla jsem přizvána ke spolupráci. Nezjistila jsem u dětí žádné psychické problémy. Vzhledem k tomu, že jsem se setkala s tím, že se na jiných školách podobné případy často zametají pod koberec, oceňuji přístup vedení gymnázia, který byl velmi odvážný a progresivní,“ konstatovala psycholožka Kateřina Lemberková.

Učitele, který skončil už v loňském roce, řešila školská rada už loni v červnu. V zápisu z jednání stojí, že jde o problémové chování na sociálních sítích a ke studentům. Upozorňují na už zmíněnou fotografii z vany a nevhodné chování ke studentkám vyššího gymnázia.

Rušení pošt: dvě pobočky v Havlíčkově Brodě už utlumují provoz

„Ředitel školy nás informoval, že bude na dohodu ze školy odcházet jeden z kantorů, a obdobné to bylo i v druhém případě. Bylo to na upozornění rodičů. Jejich stížnosti na chování učitelů byly v některých částech oprávněné,“ uvedl předseda školské rady za zřizovatele Jan Sojka.

Svůj pohled na věc se snažil na třídní schůzce vysvětlit rodičům padesátiletý učitel, který musí školu opustit o prázdninách.

„Byla to velice trapná situace. Pokoušel jsem se to rodičům vysvětlit, ale cítil jsem, že se to míjí účinkem,“ svěřil se učitel, který si za manželku vzal svou bývalou studentku. Svatba byla rok poté, co dívka odmaturovala. Dnes je dívce třiadvacet let, jemu padesát. Mají spolu dvě děti. Ona nepracuje, on je otec samoživitel. Novou práci si teprve shání.