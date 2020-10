V geoparku u gymnázia v Chotěboři od pátku visí dvanáct plakátů, které upozorňují na negativní dopady moderních technologií. Pokračuje tady totiž Výstava na stromech, která má letos název Práce (bez) budoucnosti. K vidění je až do konce příštího týdne.

Výstava na stromech na chotěbořském gymnáziu. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

„Výstava je letos zaměřená trošku jinak, než jsou lidé zvyklí. Často nám říkali, že vyprávíme o něčem, co jim není tak blízké a někteří to ani nevnímají jako takový problém. Tentokrát je to ale pojaté tak, že se to týká nás všech,“ přiblížila výstavu její spoluorganizátorka a zároveň jedna z učitelek gymnázia Michaela Frűhbauerová.