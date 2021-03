Oprava mostu už byla opravdu nutná. „Musí se udržovat. Po patnácti letech by se měla opravit dilatační spára a zkontrolovat statika mostu. U nás se poslední taková akce konala před dvaceti lety, takže jsme tuto dobu ještě o pět let prodloužili. Teď už to opravdu udělat musíme,“ vysvětlil místostarosta Světlé Josef Hnik.

Chodci po mostě projdou po celou dobu, pro auta se uzavře se zhruba v polovině května. „Otevřít by se měl v druhé polovině července, koná se tam totiž Sázavafest. Kompletní rekonstrukce dolní části náměstí by měla být hotová nejpozději 20. září. To se zase bude připravovat světelská pouť. Nechceme tyto dvě velké akce omezovat, tak snad se nám to podaří,“ prozradil Hnik.

Doufají, že lidé rekonstrukci přijmou s pochopením. „Už teď je jasné, že to bude pro všechny velice náročné období. Budeme se ale snažit, aby to bylo co nejméně bolestivé. Chtěl bych všechny poprosit o trpělivost,“ doplnil světelský starosta František Aubrecht.

Lávka a objížďky

Rekonstrukce mostu značně zkomplikuje život nejen ve městě. Chodci se k supermarketům či sklárnám dostanou po lávce, která překlenuje Sázavu před vlakovým nádražím, řidiči ale musí počítat s několikakilometrovými objížďkami.

Nejbližší mosty jsou totiž v Ledči nad Sázavou a v opačném směru v Okrouhlici. „Ve směru na Ledeč je ještě jeden menší most ve Smrčné, přes který by mohla auta přejet. Uvažujeme však o tom, že bychom ho na dobu rekonstrukce uzavřeli, protože se bojíme, že by tam jezdil každý. A to bohužel není možné,“ naznačil Hnik.

Řidiči tak už teď čekají na bližší informace. „Světlou pravidelně projíždím do Ledče, protože je to pro mě nejrychlejší. Po dobu rekonstrukce budu muset jezdit nejspíš na Leštinu. Časově se to zas tolik neliší, tak snad to nebude takový problém,“ řekla smířlivě Veronika Dvořáková z Havlíčkova Brodu.

Kudy přesně ale objízdné trasy povedou, není zatím jisté. „V současné chvíli soutěžíme dodavatele stavby. Měli bychom ho znát do konce března. Hned, jak budeme mít konkrétní termíny a data, budeme veřejnost informovat,“ slíbil tajemník města Jiří Moučka.

Na rekonstrukci mostu naváže rekonstrukce náměstí Trčků z Lípy. Světelští s ní plánují začít ještě letos, a to v jeho dolní části. Zásadní pro ně pak bude příští rok, kdy chtějí pokračovat horní částí, a náměstí tak kompletně proměnit.