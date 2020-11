Doslova od rána do večera se o děti zdravotníků, záchranářů, hasičů a policistů, kteří musí v době koronaviru do práce, stará základní škola Wolkerova v Havlíčkově Brodě.

Škola v době pandemie je spíš družina, ale vychovatelé pomohou i s úkoly. | Foto: Deník / Štěpánka Saadouni

Jak zdůraznila mluvčí nemocnice Havlíčkův Brod Petra Černo, je to hlavně pro zdravotnictví velké plus. V době zavření základních škol by třeba zdravotní sestry z nemocnice musely zůstat doma, což by pro zajištění provozu na odděleních byl problém.