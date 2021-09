Není to ale jediná sportovní novinka ve městě. V polovině září totiž otevřeli nové zázemí na zimním a letním stadionu. „Podmínky pro sportování jsou u nás skutečně perfektní,“ dodal hrdě Šafránek.

Ostatně jako školní hřiště sloužilo už dříve, jen to byl spíše takový travnatý plácek. Na jeho úpravy město využilo dotaci.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.