„Stavba rovněž řeší rozšíření vozovky, které bude provedeno směrem do zářezové strany. Zde bude zřízen nový odvodňovací příkop, který bude po délce úpravy zaústěn do obnovených stávajících trubních propustků,“ doplnil za Ředitelství silnic a dálnic Martin Buček.

V současné době už mají dělníci hotové odfrézování silnice, odtěžení skalního zářezu a zpevňují svah pomocí kotev. „Je zdemolovaný stávající propust, zabetonovaný nový rámový propust, provedena izolace a provádí se jeho zásyp,“ informoval Buček.

Hotovo by mělo být koncem tohoto roku. „Do tohoto okamžiku bude tento úsek silnice I/19 pro dopravu zcela uzavřen. V průběhu uzavírky vozí zhotovitel občany z obce Pohled k autobusu do Stříbrných Hor. Dokončovací práce v příštím roce, kdy se budou provádět terénní úpravy, jako jsou sadové úpravy, ozelenění a podobně, by již dopravu omezit výrazným způsobem neměly,“ nastínil Buček. Oprava silnice vyjde zhruba na 54 milionů korun.