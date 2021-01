Informaci potvrdila mluvčí Armády Magdalena Dvořáková. „Vznikne zde výcvikový prostor. V plánu je běžný výcvik v taktických, strážních a průzkumných činnostech. Prostor mohou využívat také jednotky logistického pluku a aktivní zálohy,“ upřesnila Dvořáková s tím, že Bílek je pro armádu výhodnější na peníze a čas než prostory Libavá a Boletice, které jsou od Chrudimi skoro 200 kilometrů.

Návrat armády do areálu v Bílku by místním nijak nevadil. Aspoň si to myslí například Marie Krajíčková. Provozuje penzion co s areálem sousedí. Jak zdůraznila, na vojáky byl Bílek zvyklý. „Přítomnost armády, byť jen pro účely výcviku, je pro areál lepší, než co se tam děje teď,“ konstatovala majitelka penzionu. Jak dodala, vidí do bývalého vojenského prostoru každý den. „Areál je zdevastovaný. Potulují se tam občas různí lidé, nikdo neví, co jsou zač,“ povzdechla si Krajíčková.

Podle Magdaleny Dvořákové by si vojáci a civilisté navzájem nijak nepřekáželi. „Výsadkáři zde v minulosti už cvičili. Máme zájem na spolupráci s obcemi a jejich zastupitele budeme o výcviku pravidelně informovat,“ ujistila obyvatele Bílku mluvčí armády.

Výbušniny padly

Jak doplnil Andrej Bančanský z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových Havlíčkův Brod, v minulosti byl v Bílku muniční sklad a oplocený vojenský prostor s posádkou. „Vojáci odešli v roce 2005. Úřad areál převzal na základě usnesení vlády v roce 2015,“ upřesnil Bančanský. Letos o něj znovu projevilo zájem Ministerstvo obrany pro armádní výcvik výsadkářů z Chrudimi.

Podle Bančanského za tu dobu, co je areál v Bílku opuštěný ho Úřad pro zastupování státu nabídl některým státním institucím. „Na základě zájmu Ministerstva průmyslu a obchodu se připravoval převod na společnost, která se zabývá výrobou výbušnin. Tento záměr ale padl, protože se o areál přihlásilo Ministerstvo obrany,“ dodal Bančanský.

Areál v Bílku ale úplně opuštěný nikdy nebyl. „Za dobu pěti let, kdy úřad o majetek pečoval, bylo k různým nemovitostem v areálu uzavřeno celkem čtrnáct nájemních smluv a dvě smlouvy o výpůjčce. Díky tomu byla do státního rozpočtu vybrána na nájemném částka přes dva miliony korun,“ konstatoval úředník.

Samo město Chotěboř v 2005 žádalo o převod areálu do majetku města. „Ale stát nám to tehdy nedovolil,“ upřesnil starosta Chotěboře Tomáš Škaryd. Město projevilo o areál zájem ještě několikrát. Například v roce 2008. Ovšem jen za podmínky, že část kasáren dostane město bezplatně a bude si moci navíc vybrat, o které budovy má zájem. Ale pak si to radní rozmysleli. „Převzít areál celý by pro město znamenalo velikou finanční zátěž s ohledem na stav některých budov i poškození vodovodní a kanalizační sítě,“ vysvětlil starosta.

Vojenský areál Bílek

Plocha asi jako 300 fotbalových hřišť. Majetek čítá 90 budov, 102 pozemků a 43 dalších položek, cesty, inženýrské sítě, ploty, přístřešky, rampy, studny. Hodnota areálu 110 989 968 korun.