Havlíčkův Brod /FOTOGALERIE/ - Fotosoutěž Brody v Brodě má své vítěze. Nejlepší fotografové z Českého, Havlíčkova, Uherského, Vyššího a Železného Brodu si ve čtvrtek 21. listopadu převzali ceny v havlíčkobrodské obřadní síni tamní radnice. Soutěž tentokrát ovládl Jan Jelínek z Havlíčkova Brodu, kterého porota ocenila hned třikrát.

Vyhlášení soutěže Brody v Brodě | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích krásy města, život ve městě, soutěžící do dvaceti let a urbex a stavby 21. století. Hned třikrát si pro cenu došel Jan Jelínek, a to za druhé a třetí místo v kategorii krásy města a za druhé místo v kategorii urbex a stavby 21. století. „Šel jsem zkrátka kolem, zaujalo mě to, tak jsem to vyfotil. Fotím, co vidím a co se mi líbí,“ komentoval své snímky Jelínek.