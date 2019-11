V roce 1939 nacisté brutálně zakročili proti vysokoškolským studentům. V Československu sílila protiokupační nálada, která vyvrcholila 15. listopadu. Tehdy se lidé rozhodli uctít památku mrtvého studenta lékařské fakulty Karlovy univerzity Jana Opletala. Toho nacisté smrtelně postřelili při demonstraci konané v den 21. výročí vzniku Československa. V noci ze 16. na 17. listopadu němečtí pořádkoví policisté za přispění jednotek SS nekompromisně vykonali rozkaz německého vůdce. Ten kdo v souvislosti s listopadem 1989 zatvrzele používá slovo masakr neví, co mluví a netuší, co skutečný masakr opravdu znamená.

Osudy demonstrujících studentů v roce 1939 byly tragické. Nedostali jen pár ran obuškem přes záda. Nacisté natrvalo uzavřeli všech deset českých vysokých škol, 9 vedoucích představitelů vysokoškoláků v Ruzyni popravili, 1200 studentů zbili a odvlekli do koncentračních táborů. Mnozí z nich se nevrátili o některých není dodnes známo ani kde, a jak zemřeli. Proto je smutné, když se v rámci chystaných bombastických oslav listopadu 1989 zapomíná na studentské hrdiny z roku 1939. Téměř se o nich nemluví, až na čestné výjimky nepíše, jako kdyby listopad 1939 skoro nebyl. A to je smutné. Co hůř je to doslova národní ostuda!