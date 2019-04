Po roce 1989 nebyl snad týden, aby se na mediální scéně neobjevil nějaký ten komunistobijce z vyděšení, co v době socialismu maximálně tahal po zemi po zemi gumového kačera, který si dělal legraci z tehdejších reálií.

Hodně posměchu schytala i takzvaná branná výchova ve školách. Tento předmět byl zařazený do učebních osnov snad v každé základce. Jeho součástí byla zdravověda a pravidelné branné cvičení. Tam školáci soutěžili v poskytování první pomoci a učili se, jak se bránit chemickému nebo jadernému útoku ze strany amerických imperialistů.

Po převratu se branná výchova ve školách zrušila, neboť jsme zřejmě utrpěli dojem, že není potřeba. Zvlášť když se přes noc ze zlých amerických imperialistů stali ti hodní.

Zdravověda se naštěstí do škol zase pokorně vrací, protože jsme konečně pochopili, že poskytnout první pomoc bližnímu by měl umět každý, bez ohledu na režim. Neboť to žádná volná ruka trhu za nás neudělá. A kupodivu se nám opět po vstupu do té báječné sjednocené Evropy obloukem vrací i branné cvičení. Jen místo chemického útoku se děti učí jak se chránit před útokem teroristy. Jen jako, aspoň prozatím. Trochu smutné, ne?