Řidiči senioři jsou vedle začínajících motoristů z hlediska nehodovosti prý nejrizikovější skupinou. Zatímco ty mladé má přimět k bezpečnější jízdě řidičský průkaz na zkoušku, u seniorů ministerstvo dopravy (MD) se snížením bodové hranice pro odnětí řidičáku nepočítá. Přitvrdit chce stát pokutami za neabsolvování povinné zdravotní prohlídky a chystá se zavést i některá další opatření, která nikde v civilizovaném světě neexistují.

Ilustrační foto. | Foto: www.pixabay.com

Z hlav ministerských úředníků padají hotové perly. V řidičském oprávnění by dokonce měli mít senioři uvedeno, že mohou jezdit například jen ve svém kraji nebo na konkrétně stanovené silnici. Na jiné komunikace by nesměli. U sebe by měli mít nepřetržitě potvrzení od lékaře, že nejsou senilní a smějí za volant, jinak jim hrozí likvidační pokuty. Je záhadou, kde se v popřevratové společnosti vzala ta nenávist vůči dříve narozeným. To pohrdání s nímž jsou senioři při každé příležitosti označování za duševně méněcenné jedince, bez vlastní vůle a rozumu, kteří musejí být pod nepřetržitou kontrolou.