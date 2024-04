Postavíme si zdravotní středisko, rozhodli se v Golčově Jeníkově na Havlíčkobrodsku. Radní doufají, že se tak podaří do města „přilákat“ další lékaře. Hlavně zubaře. Nabídnou ordinace i pro specialisty, ortopedii, oční, kožní, gynekologii či ordinace praktiků.

Staré zdravotní středisko v Golčově Jeníkově a jeho budoucí nová podoba. Fotky a vizualizace: se souhlasem města

Jeníkov v současné době přišel o zubní lékařku. Ta, která ve městě ordinovala, přesluhovala a rozhodla se odejít do důchodu. „Je to pro nás hodně nepříjemné. Staří zubaři končí, ti noví pacienty neberou. Bratr hledá zubaře už rok a nic,“ posteskl si Milan Jirák z Golčova Jeníkova. Rozhodnutí jeníkovské lékařky bylo poměrně rychlé a nečekané.

Golčův Jeníkov zdravotní středisko má, ale to je v soukromém vlastnictví. Majitel Zdeněk Babička chce středisko pro město rozhodně zachovat, ale soukromé vlastnictví vidí radní do budoucna jako komplikaci. „ Zejména při shánění nových doktorů. Vzhledem k nedostatku lékařů je dnes běžnou praxí, že město vybaví ordinaci novým moderním vybavením, do které potom láká lékaře. Když ale nemáte lékaři co nabídnout, je pozice města v nevýhodě, oproti městům, která mají vlastní zdravotní středisko a odpovídající zázemí pro lékařskou praxi,“ vysvětlil Deníku starosta Jiří Brož.

Jestli chce Jeníkov odpovídající lékařskou péči zachovat i do budoucna a doplnit ji o chybějící lékaře, například zubaře, je podle starosty nejvyšší čas mít budovu, která patří městu nebo jím řízené organizaci. „Jako nejlepší řešení jsme nakonec vybrali postavit úplně nové zdravotní středisko na zelené louce, ale zároveň v centru města,“ upřesnil starosta.

Zastupitelstvo města si nechalo od projekční společnosti Arplan zpracovat studii, která umístila nové středisko v místě bývalého autovrakoviště, tedy mezi náměstím a tržištěm. „Stavět se bude ve třech etapách,“ upřesnil Brož.