Nového starostu má už Golčův Jeníkov na Havlíčkobrodsku. Město vede bývalý místostarosta Jiří Brož. „Dohodli jsme se myslím v klidu a bez problémů,“ sdělil místostarosta Pavel Houfek.

Budova radnice v Golčově Jeníkově. | Foto: Deník/Roman Martínek

Nový starosta Golčova Jeníkova Jiří Brož Deníku svěřil, že by ho funkce starosty těšila ale za jiných okolností. „Práce to bude náročná, ale dám do ní všechno,“ prohlásil. Jak upřesnil, bývalý starosta Pavel Kopecký se vzdal funkce ale zastupitelem zůstává.

Ke změnám ve vedení úřadu došlo poté, co starostu Kopeckého začala prověřovat policie. Zaskočil tím zastupitele i veřejnost, která se přišla v hojném počtu na jednání zastupitelstva podívat. „Udělal jsem chybu, jakou jsem udělal, proto z toho vyvozuji odpovědnost a rezignuji na svou funkci,“ řekl stručně Kopecký s tím, že odteď je řadovým zastupitelem.

Zastupitelstvo poté schválilo Jiřího Brože jako jeho zástupce, než bude zvolen nový starosta. „Pavel Kopecký pro město udělal mnoho dobrého, a za to bych mu chtěl upřímně poděkovat,“ řekl Brož, který se nyní stal starostou oficiálním.

„Ke změnám na radnici se nebudu vyjadřovat,“ řekl Deníku jeden z místních obyvatel dobrovolný hasič Vladimír Novák.

Velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Jan Skalický je s volbou spokojený. Jak dobrá volba starosty byla, to například sportovec Lubomír Forejt z TJ Sokol zatím nedokáže posoudit. „S panem Brožem jsme ale dřív spolupracovali k naší spokojenosti, tak to snad bude i nadále,“ poznamenal.

