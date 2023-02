Jak dodal starosta města, Jeníkov v současné době přišel o zubní lékařku. Ta, co ve městě ordinovala, přesluhovala a rozhodla se odejít do důchodu. „Je to pro nás hodně nepříjemné. Staří zubaři končí, ti noví pacienty neberou. Bratr hledá zubaře už rok a nic,“ posteskl si Milan Jirák z Golčova Jeníkova.

Rozhodnutí jeníkovské lékařky bylo poměrně rychlé a nečekané. Zajistit náhradu není pro radnici jednoduché. Podle starosty se ale obyvatelům města naskytla aspoň možnost využít služby nově otevřené ordinace ve Zruči nad Sázavou, ovšem to není řešení do budoucna. Zubaře Jeníkov potřebuje. „Zastupitelstvo města schválilo možnost pronajmout zubní ordinaci po paní doktorce pro případ, že by se podařilo do města sehnat nového zubaře. Prostory ve stávajícím zdravotním středisku ale nejsou ideální, přestavět ho nejde. Nepatří městu. Tak jsme se rozhodli postavit nový zdravotnický dům na bývalém vrakovišti za domem číslo 104,“ upřesnil starosta.

Pavel Kopecký věří, že nové moderní prostory budoucí lékaře zaujmou. Zdravotnický dům nabídne čtyři ordinace pro zubaře, dětského lékaře, obvodního lékaře a gynekologa a další dvě ordinace například pro dentální hygienu či ortopeda. „Bohužel výstavba zdravotnického domu bude trvat nějakou dobu. Stavět začneme nejdřív příští rok,“ poznamenal starosta Kopecký.

Stavba musí nejdřív projít úředním systémem stavebního povolení, výběrových řízení na dodavatele a zajištění peněz na stavbu. To vše vyjde podle starosty Golčova Jeníkova na desítky milionů korun.