„Počkejte chvíli, já si vezmu aspoň čistý svetr. Před chvílí jsem pekla,“ tak nás vítá v obchodě sympatická černovláska. Pod nohy se nám plete přítulný černý pes a ještě přítulnější kocour.

Krámek s dobrotami v centru Malče v historickém domě číslo 18 za tři roky nezkrachoval. Dokonce získal v Bruselu zvláštní cenu poroty na konferenci Rozvoj života na vsi v zemích Evropské unie.

Majitelka obchodu rozšířila nabídku služeb v obci. V krámku našly uplatnění tři ženy, které by jinak práci hledaly těžko.

Hana Nováková studovala speciální pedagogiku. „Myšlenka Krámku s dobrotami vznikala dlouho. Ale život nám ji dovolil uskutečnit až roku 2018. Naše rodina se přistěhovala do Malče a mě k životu v obci chybělo místo, kde se mohou setkávat rodiny s dětmi,“ vysvětluje paní Hana. Krámek otvírá kolem desáté dopoledne, ale už s cinkáním klíčů přicházejí první zákazníci. „Já si vezmu sojové mléko,“ volá na paní šéfovou mladík v lyžařské bundě.

Krámek s dobrotami



Sídlo v Malči na Havlíčkobrodsku. Vznik v roce 2018 s pomocí Místní akční skupiny Podhůří Železných hor v rámci projektu EU. Hlavní sortiment ekologické suroviny, drogerie, kosmetika, potraviny domácí výroby. Dále hrací koutek pro děti, knihovna

Další, naopak důchodkyně, chce domácí chleba. „Ten si pečeme sami, stejně jako rohlíky. Máme dodavatele mouky. Ceny se snažíme držet s ohledem na podmínky vesnice,“ zdůrazňuje mladá maminka a omlouvá se, že zboží v krámku nemá pro oko fotoaparátu vzorně srovnané.

Jenže místa je málo. Pečivo, přírodní kosmetika, balíky rýže, ekologické prostředky na úklid, stáčené do přinesených lahví. Tady člověk najde všechno, nač si vzpomene.

Podle paní Hany je důležité, že se do jejího obchůdku lidé z celého okolí naučili chodit. „Zvlášť teď za covidu máme hodně zákazníků. Stěžují si na smutek a úzkost. Chtějí si o tom popovídat a hledají něco, co by jim ulevilo. Nabídnu jim zdravotní čaje, tinktury, vonné oleje,“ říká bývalá učitelka.

Během naší exkurze v obchodě se svěřuje, že se hodlá k původní profesi vrátit. „Myslím, že jsem si splnila, co jsem chtěla. Rozhodla jsem se krámek přenechat zájemcům o kterých vím, že ho udrží i dál,“ zdůrazňuje úspěšná podnikatelka.