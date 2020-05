Do hasičárny za společností. V Pohledu stanice slouží jako kulturní dům

Je to již deset let, kdy byla zkolaudována a do provozu uvedena klubovna hasičské zbrojnice v Pohledu. Dnes slouží pro potřeby spolků a obce.

Pohled nemá kulturní dům, pro společenské akce slouží hasičárna vlevo na snímku. | Foto: Obec Pohled