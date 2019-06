„V okresní soutěži v požárním sportu se dnes utká sedm družstev žen a sedm družstev mužů. Okresní soutěži předcházela jednotlivá okrsková kola. Okrsků je na Havlíčkobrodsku celkem 18, účast v okresní soutěži je čistě dobrovolná, záleží na tom, kdo se přihlásí,“ informoval Josef Meloun velitel soutěže za okresní odbornou radu Okresního sdružení hasičů v Havlíčkově Brodě.

Hasiči v okresní soutěži zdolávali klasické disciplíny jako je štafetový běh družstev na sto metrů překážek, soutěž jednotlivců na sto metrů s překážkami a vrcholem soutěže je požární útok. Nad regulérností soutěže bdí víc než 20 rozhodčích. Podle Josefa Melouna v hasičské soutěži záleží na schopnosti a výkonnosti. Každé družstvo si na okresní soutěž ale veze vlastní techniku, pořadatelé ji nepůjčují. Například družstvo SDH Dobrá si na soutěž přivezlo novou stříkačku, kterou se hasičům podařilo koupit s přispěním radnice v Přibyslavi.

„Hasičskou techniku nepůjčujeme, protože je drahá, stojí víc než 200 tisíc. Kromě nestojíme o případné dohady a stížnosti, že družstvo neuspělo, protože jim byla přidělena od pořadatelů údajně nekvalitní technika,“ vysvětlil velitel soutěže s tím, že do krajského kola postoupí jen ti nejlepší. Postupují dvě družstva mužů a jedno družstvo žen. Letos to byli podle soutěžních výsledů hasiči z Dobré a Žižkova Pole. Mezi ženami měla nejlepší výsledky Česká Bělá. Podle Josefa Melouna zájem o hasičský sport mezi mladými roste. Věkový průměr účastníků okresní soutěže je kolem 30 let.