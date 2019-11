Podle hlavního pořadatele Martina Vavrouška je možné uvařit guláš prakticky z čehokoliv. Hodnocena bude nejlepší chuť. „Soutěžní guláš je možné přinášet do hasičského domu v Podmoklanech od 12 do 12.45 hodin. Množství guláše je minimálně tři a půl až čtyři litry omáčky a k tomu dvě kila masa nebo jiné suroviny. Takové množství je třeba, aby bylo dost vzorků a tak bylo možné guláš porotci regulérně ochutnávat. Při malém množství nebudou moci guláš hodnotit všichni porotci,“ vysvětlil Vavroušek.

Podmínky soutěže jsou opravdu přísné. Bodování se provádí jako každý rok do připravených kartiček. Guláše se hodnotí známkou jedna až pět, jako ve škole. Jednička nejlepší, pětka je pro guláš, co se nepovedl. Hodnotí jak odborná porota, tak návštěvníci akce. „Hlavní rozhodčí přinesené guláše olepí jmenovkou. Za zavřenými dveřmi přidělí každému soutěžnímu vzorku číslo. Ovšem hlavní rozhodčí, protože zná autory soutěžních vzorků, sám soutěžit nesmí. Nemůže ani podávat žádné informace,“ zdůraznil Vavroušek.

Guláše se budou ohřívat a představovat v jiných nádobách, než v jakých je soutěžící přinesli. Každý, kdo přijde guláše ochutnávat, zaplatí příspěvek, kromě kuchaře, který guláše ohřívá. Příspěvky se pak rozdělí rovným dílem mezi soutěžící. Na závěr bude následovat konzumace přinesených gulášků a společenská zábava. Na vítěze čeká letos jedenáctilitrový litinový kotlík od sponzora soutěže restaurace Bowling baru ze Ždírce nad Doubravou.

Porota, která guláše hodnotí, má každý rok těžkou práci. Co guláš, to jiná harmonie chutí. A že je každý rok co ochutnávat. Od klasických hovězích přes hovězí na červeném víně, mexický s fazolkami a kukuřicí až po vepřový guláš. Po ochutnání všech vzorků a pečlivém zapsání a odevzdání bodovacích kartiček hlavní rozhodčí vybírá z obecenstva čtyři dobrovolníky, kteří zaručili objektivní a regulérní sečtení bodů. Většinou ale vítězí klasika.

„Nápad pořádat soutěž ve vaření vznikl nějak sám od sebe. Říkali jsme si, že konec listopadu a začátek prosince je ideální doba pro nějakou společenskou akci a navíc všichni rádi jíme. Napadlo nás vaření. Protože to je dneska v módě. Kde kdo se dívá na Prostřeno nebo na Pohlreicha,“ osvětlil počátky kuchařské soutěže místostarosta Sboru dobrovolných hasičů Podmoklany Martin Vavroušek.

A proč zrovna guláš? Podle Martina Vavrouška je to typicky české tradiční jídlo, které má množství různých variant. V každé domácnosti se guláš vaří, každá rodina má svůj vlastní recept, tak proč se s ním nepochlubit. Ceny pro vítěze jsou každý rok hodnotné, motivace velká. Proto počet účastníků stoupá. Soutěž je zcela anonymní, takže podvádět a uplácet porotu nejde. Dokonce i sám pořadatel se účastní. Vaří prý hlavně podle fantazie.

Po vyhlášení a rozdělení hodnotných cen jako je třeba celé jehně, vepřové hlavy, dárkové balíčky balíčků a mnoha dalších pěkných cen, které se pořadatelům (SDH Podmoklany) podařilo sehnat od sponzorů, přijde čas na oslavy, rozkrojení vítězných dortů, přípitky a nezbytné diskuze co vylepšit a nazkoušet do příštího gulášofestu a kterým směrem v tomto celosvětovém jídle se pro příští ročník vydat. V příjemné atmosféře večer přechází do pozdních nočních hodin samozřejmě za konzumace uvařených gulášů a dobrého piva. Nakonec je naplánován příští ročník a tak hasiči z Podmoklan a fanoušci dobrého jídla mají čas najít a nazkoušet ten nejlepší recept.