Heroldovo nábřeží v Ledči nad Sázavou čeká v květnu velkolepá oslava. Místní se v souvislosti s tím musejí připravit na dopravní omezení v centru města.

Takto vypadala v minulosti například hasičská fontána ve Žďáře nad Sázavou | Foto: Se souhlasem města Žďár nad Sázavou

Na Heroldově nábřeží v Ledči nad Sázavou se rozsvítí a rozezní hasičská fontána ve středu osmého května od půl desáté večer. Místní i přespolní se musejí připravit na dočasnou uzavírku v centru města již den předem.

„Z důvodu pořádání akce Oslavy 160 let hasičstva v Česku, dojde v termínu úterý sedmého května od čtrnácti hodin do středy osmého května třiadvaceti hodin k uzavírce Mlýnské ulice, od mostu přes řeku Sázavou k domu číslo 145 a 147, a to v délce 300 metrů,“ upozornilo na webu město.

V minulosti mohli lidé vidět podobnou akci například ve Žďáře nad Sázavou:

Zdroj: Youtube

Dopravní omezenív centru města:

Mapka uzavírky, která bude platit v Ledči začátkem května. Zdroj: poskytlo město Ledeč nad Sázavou