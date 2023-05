/TÉMA DENÍKU/ Setkání hasičských automobilů, významná výročí sborů dobrovolných hasičů i dny otevřených dveří. To jsou hlavní akce, které budou letos pořádat hasiči na Vysočině.

Pyro Car v Přibyslavi je největší setkání hasičských automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek. | Foto: DENÍK/ Jaromír Kulhánek

HAVLÍČKOBRODSKO

PyroCar 2023 v Přibyslavi

Kdy: pátek 18. a sobota 19. srpna 2023

Kde: Přibyslav, letiště

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Největší setkání hasičských automobilů, jejich řidičů, strojníků a osádek se uskuteční na letišti v Přibyslavi v pátek 18. a v sobotu 19. srpna. Součástí bude kulturní doprovodný program s kapelami. V pátek od pěti hodin odpoledne postupně vystoupí kapely Dia, Keks a The Feet. V sobotu v deset dopoledne zahraje dechová hudba Havlíčkobrodská 12 a také se otevře dětský svět s nafukovacími skákacími atrakcemi, s vědomostními a pohybovými soutěžemi a se vzdělávacím a preventivním programem. Nebudou chybět ani ukázky trénování požárního sportu, výtvarné a další aktivity. Slavnostní zahájení PyroCaru je v jedenáct hodin, v půl dvanácté budou houkat sirény všech účastníků a po celý den se budou prezentovat výrobci a distributoři hasičského a záchranářského vybavení. Svou činnost ukáží během sobotního odpoledne složky integrovaného záchranného systému, zajímavostí bude ukázka nasazení hasičských jednotek u lesních a polních požárů a také využití speciálních vozidel a pracovních strojů záchranného útvaru HZS ČR. V půl druhé začne letní dovádění s promotýmem Kraje Vysočina, moderuje Milan Řezníček. Od půl druhé bude hrát Jarda Band, poté vystoupí Mercury, Ilona Csáková, Highland, Žlutý pes a o půlnoci bude ohňostroj. Poté ještě Kabát tribute.

Den otevřených dveří Havlíčkobrodsko

Kdy: od 5. do 6. května 2023, 8.00 až 17.00

Kde: stanice Havlíčkův Brod, Světlá nad Sázavou, Chotěboř, Ledeč nad Sázavou

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina zve na den otevřených dveří v pátek a v sobotu od osmi ráno do pěti odpoledne. Na Vysočině se takto otevře všech jednadvacet profesionálních stanic. Velcí i malí příznivci se mohou seznámit s prací hasičů, prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku i vybavení. Školy a školky mohou tuto akci využít k preventivně výchovné činnosti.

Čtyřnohý parťák hasičů z Brodu: pes Hardy létal nad přehradou, podívejte se

PELHŘIMOVSKO

150 let SDH Humpolec

Kdy: sobota 3. června od 10.00

Kde: Humpolec, Horní náměstí

Proč přijít: V sobotu 3. června budou na Horním náměstí v Humpolci slavit 150 let Sboru dobrovolných hasičů Humpolec. Účastníci se sejdou od deseti do jedenácti hodin, menší technika bude přímo v prostoru na náměstí, velká technika pak v Hradské ulici. V jedenáct dopoledne bude jízda spanilé techniky po městě s cílem v hasičské zbrojnici, před polednem se vozidla a technika seřadí před budovou zbrojnice v Hálkově ulici. Slavnostní ceremoniál začne v pravé poledne, praktické ukázky z práce hasičů, policistů a záchranářů zájemci uvidí od jedné hodiny do šesté hodiny odpoledne.

Den otevřených dveří Pelhřimovsko

Kdy: od 5. do 6. května 2023, 8.00 až 17.00

Kde: stanice Pelhřimov, Humpolec, Kamenice nad Lipou, Pacov

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina zve na den otevřených dveří v pátek a v sobotu od osmi ráno do pěti odpoledne. Na Vysočině se takto otevře všech jednadvacet profesionálních stanic. Velcí i malí příznivci se mohou seznámit s prací hasičů, prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku i vybavení. Školy a školky mohou tuto akci využít k preventivně výchovné činnosti.

TŘEBÍČSKO

85. výročí SDH Pálovice

Kdy: sobota 6. května od 17.00

Kde: Pálovice, kulturní dům

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Pálovic a obec Pálovice pořádají v sobotu oslavu 85. výročí založení sboru spojenou s tradičním setkáním dárců krve z řad místních obyvatel. Akce se pro místní uskuteční v sobotu od pěti hodin odpoledne v kulturním domě. Hudba a občerstvení bude zajištěno.

125 výročí SDH Pyšel

Kdy: neděle 7. května od 14.00

Kde: Pyšel, náves a okolí

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Sbor dobrovolných hasičů Pyšel si letos připomíná 125 let od svého vzniku. Při této příležitosti představí nový dopravní automobil zásahové jednotky. Slavnost začne jeho žehnáním ve dvě hodiny odpoledne u pyšelského kostela. Poté půjde slavnostní průvod k hasičské zbrojnici, položí se věnce u pomníku padlých. Doprovodný program bude na návsi u hasičské zbrojnice. Po celé odpoledne bude hrát Jarabáček, občerstvení bude zajištěno.

Horizont 2023: u zříceného vrtulníku v Náměšti cvičili záchranáři a vojáci

JIHLAVSKO

150 let SDH Stonařov

Kdy: sobota 3. června od 14.00

Kde: Stonařov, městečko

Za kolik: vstupné zdarma

Proč přijít: Tradiční letní slavnost na městečku ve Stonařově letos zpestří oslavy 150 let od založení SDH Stonařov. Akci zahájí ve dvě hodiny odpoledne dechovka Sklenařinka, ve čtyři hodiny odpoledne bude žehnání nové CAS 20 Tatra a od šesti hodin odpoledne zahraje kapela Tandem. Akci bude moderovat Jirka Doležal. Na návštěvníky čeká bohaté občerstvení, ukázka záchranných složek a také soutěže a atrakce pro děti.

Den otevřených dveří Jihlavsko

Kdy: od 5. do 6. května 2023, 8.00 až 17.00

Kde: stanice Jihlava, Polná, Telč a Třešť

Za kolik: zdarma

Proč přijít: Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina zve na den otevřených dveří v pátek a v sobotu od osmi ráno do pěti odpoledne. Na Vysočině se takto otevře všech jednadvacet profesionálních stanic. Velcí i malí příznivci se mohou seznámit s prací hasičů, prohlédnout si zázemí jednotlivých stanic, techniku i vybavení. Školy a školky mohou tuto akci využít k preventivně výchovné činnosti.

ŽĎÁRSKO

Oheň a voda na Šikláku 2023

Kdy: pátek 28. a sobota 29. července 2023

Kde: Zvole nad Pernštejnem, zábavní park Šiklův mlýn

Za kolik: na místě pátek, sobota 360 korun, na oba dny 720 korun

Proč přijít: Šiklův mlýn u Zvole nad Pernštejnem bude ve dnech 28. a 29. července hostit celorepublikové setkání hasičů a hasičské techniky. Hasiči ze všech koutů republiky tu předvedou své dovednosti. Akce bude součástí programu westernového městečka Šiklův mlýn a kromě mnoha ukázek práce hasičů lidé zažijí pestrý westernový program, velkou noční ohňovou show s mnoha pyrotechnickými i ohňovými efekty a megaohňostrojem. Akce je určená veřejnosti. V pátek v pět odpoledne zahraje kapela Aegema, v sobotu v pět zpěvačka Olga Lounová.

Hasič a sportovec. Kombinace vášní se stala Luboši Henzelovi z Nové Vsi osudnou

125 let SDH Oslavice

Kdy: 6. května 2023 od 14.00

Kde: Oslavice, požární zbrojnice

Proč přijít: SDH Oslavice slaví 125 let a při té příležitosti zvou zájemce k slavnostnímu otevření požární zbrojnice. Akci odstartuje ve dvě odpoledne mše svatá v kapli Božího milosrdenství v Oslavici, poté půjde průvod ke škole v Oslavici. Ve tři hodiny je na programu svěcení budovy polytechnické učebny a poté půjde průvod k požární zbrojnici. Ve tři čtvrtě na čtyři bude posvěcena budova požární zbrojnice a žehnání auta DA SDH Oslavice s udílením hasičských vyznamenání. Od pěti do osmi večer zahraje k tanci a poslechu dechová hudba Muzikanti Ladislava Prudíka.