Do příštího roku chce lipnická radnice obnovit v domku také Haškovu kuchyni. „Příští rok si připomeneme v souvislosti s Haškem dvě významná výročí. Sto let od spisovatelovy smrti a sto čtyřicet let od jeho narození. Takže po roku Karla Havlíčka Borovského nastoupí fenomén Hašek,“ vysvětlil starosta Zdeněk Rafaj. Před Haškovým domkem zastihl Deník skupinku turistů z Havlíčkova Brodu. „Na Lipnici jezdíme každý rok v sezoně aspoň jednou. Na prohlídku hradu, na kulturní akce i do Haškova domku. Škoda že Hašek nežije dneska. To by měl námětů, ale nejspíš by ho zavřeli,“ poznamenal jeden z nich Ondřej Cempírek.