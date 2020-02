Martin z Ledče trpí duševní nemocí. Proto měl problém najít práci. Nemoc vnímal jako cejch, stranil se lidí. Až se jeho rodiče rozhodli navštívit společnost Háta a využít její projekt S Hátou do práce. Dneska je Martin úplně jiný člověk. Neostýchá se ani ve společnosti. „Vrátilo se mi sebevědomí," říká hrdě.

Podle Háty má možnost vést život a mít práci každý, bez ohledu na postižení. | Foto: Archiv společnosti Háta

„S Hátou do práce je projekt Evropského sociálního fondu podporovaný z Operačního programu zaměstnanost. Začal prvního září 2018 a potrvá do srpna letošního roku. Díky němu se nám podařilo najít práci asi třiceti lidem s různým postižením, kteří by byli v ústavu nebo v případě Martina, se trápili doma. Když říkáme práci, tak myslím pracovní místo, ne chráněnou dílnu,“ vysvětlila za obecně prospěšnou společnost Háta Iveta Vrbová.