Havířská je ulice, která vede do průmyslové zóny. Pracuje tam i Dana Zvolánková. „Chodníky jsou rozbité už léta, ale s opravou nikdo nespěchal. Proč také. Do Havířské chodí hlavně manuální síly,“ řekla ironicky Deníku. Na Havířskou si stěžují i někteří profesionální řidiči.

Havířská ulice patří k nejhorším ve městě. Je to ulice hrůzy. Hlavně její chodníky, silnice ještě ujde. To si myslí například Luboš Jakeš, který místem denně cestuje do práce. „Nebudu přece každý den jezdit autem. Ráno nebo večer, když je tma, tak by se tady člověk přerazil. Dlažba končí kousek za vrátnicí Pleasu. Dál asfalt prakticky chybí, samá díra, plevel, krajnice nejsou vidět. Od Porru ke sběrným surovinám k Holešákovi není chodník vůbec. Osvětlení mizerné. Přitom tady chodí denně tolik lidí, divím se, že tady ještě nikoho nepřejeli,“ prohlásil kriticky Luboš Jakeš.

Například Milan Drahoš. „Hodně lidí tudy chodí pěšky nebo jedou na kole. Třeba až do Futaby. Nejhorší je to brzo ráno nebo navečer, když je tma, v místech kde není chodník se vám motá člověk v černé bundě. Mám strach, že někoho přejedu,“ postěžoval si. I podle brodského zastupitele Pavla Dubna jde cestou k Futabě o život.

Radnice už má řešení. Havířskou povede stezka pro pěší a cyklisty. To řekl Deníku místostarosta Libor Honzárek. Už letos v červnu radnice vyhlásila veřejnou zakázku na projektovou dokumentaci stavební úpravy této ulice. Včetně stezky pro pěší a cyklisty. Zakázka je dělená na dvě části, a to část první, stezka pro pěší a cyklisty a část druhou, rekonstrukce místní komunikace. „ A to v délce cca 1,2 kilometru od provozovny Pleas k okružní křižovatce,“ upřesnil Honzárek.

Jak doplnil, stezka pro pěší a cyklisty povede podél místní komunikace ulice Havířská a z části silnice třetí třídy v délce asi 1,6 kilometru od areálu Pleas k chodníku vybudovanému v rámci stavby jihovýchodního segmentu obchvatu. Součástí bude návrh veřejného osvětlení. Po nové Havířské by se mohli obyvatelé Brodu projít přibližně do dvou let.