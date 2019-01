Havlíčkův Brod – Havlíčkobrodská radnice to s podporou cyklistiky myslí vážně. Po cyklopruzích je na řadě další úsek cyklostezky, konkrétně stezka za hotelem Slunce.

Díky dalšímu úseku cyklostezky, konkrétně stezce za hotelem Slunce se uzavře pomyslný okruh cyklostezek podél řeky Sázavy. | Foto: Deník/Filip Brož

Díky tomu se uzavře pomyslný okruh cyklostezek podél řeky Sázavy. Kromě toho se město také začne detailně a více zabývat stojany pro kola.

„Na stavbu cyklostezky kolem řeky Sázavy za hotelem Slunce máme již připravenou kompletní projektovou dokumentaci a chybí nám jen stavební povolení. Plánujeme, že nový úsek se napojí na stávající cyklostezku u kostela sv. Kateřiny, dále podél Sázavy za hotelem Slunce, přes potok Žabinec až ke skateparku, kde již stezka funguje," uvedl místostarosta Havlíčkova Brodu Čeněk Jůzl.

Ten nadále podotkl, že se zlepší bezpečnost nejen chodců a cyklistů, ale i běžců. „Hodně lidí si oblíbilo havlíčkobrodský půlmaraton a nově by lidé mohli běhat okruhy podél řeky," konstatoval Jůzl.

Radnice odhaduje, že by nová cyklostezka mohla být hotová již příští rok. „Stavba by měla stát okolo dvanácti milionů korun, přičemž počítáme, že polovinu této částky by mohly pokrýt dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury," dodal Jůzl s tím, že nejnáročnější část stavby se bude odehrávat pod mostem. „Je potřeba postavit stezku tak, aby v případě záplav nehrozilo její zničení," pokračoval Jůzl.

Město se také chce detailně zabývat takzvanými kolostoji, laicky řečeno stojany pro kola. „Výbor pro životní prostředí se dlouhodobě zabývá postupným zlepšováním podmínek pro cyklisty. Součástí toho je i spolupráce s partou cyklistických nadšenců, skupinou KoloHnát.

Tu vede Václav Fejt, který zpracoval publikaci Malý atlas kolostojů," řekl havlíčkobrodský radní Tomáš Hermann.

„Stojany na kola jsou jedním ze zásadních prvků, které podporují používání jízdních kol v městském provozu na úkor automobilové dopravy," uvádí ve své publikaci Fejt.

Čtenáři se také dozvědí i o základních funkcích kolostojů, jak jsou technicky a designově řešeny či jaké stojany ve světě existují.

„Tento atlas Václav Fejt představil výboru pro životní prostředí a nám se to velmi líbilo. Z toho důvodu jsme dali podnět na zasedání rady města, že by bylo dobré se zamyslet v Havlíčkově Brodě nad kolostoji a zpracovat na základě tohoto atlasu nějakou vlastní studii," nechal se slyšet Hermann. Podle něho nejsou stávající stojany plně vyhovující. „Nejčastěji se používají stojany, do kterých se zamyká přední kolo, kde v některých případech může hrozit poškození. Z toho důvodu chceme vymyslet nějaké jednoduché řešení, nic složitého," zdůraznil Hermann s tím, že studie by měla být hotová již na jaře. Ten dodal, že v Havlíčkově Brodě na mnoha místech stojany pro kola chybí.