Konkrétní datum, kdy se do země zakousnou stavební stroje, havlíčkobrodští radní zatím neoznámili. Opravy jsou ale zařazené do prioritních investic města pro příští rok. Dobrovského ulice spojuje centrum Brodu se sídlištěm Výšina a Pražská. Je zatížená dopravou po celý den, protože po ní jezdí městská doprava a linkové autobusy. Podle toho povrch ulice vypadá.

Podle místostarosty Libora Honzárka plánuje radnice opravy Dobrovského ulice už delší dobu. Poslední drobné úpravy se tady uskutečnily před pětadvaceti lety.

Kvůli opravě ulice Dobrovského radní rozhodli, že odloží pro příští rok i rekonstrukci druhé části ulice Havlíčkova směrem k nemocnici.

Dobrovského ulice si podle Honzárka říká o zásah už dlouho. „ Žulové kostky na silnici jsou propadlé, protože tudy jezdí těžká doprava, místy jsou hluboké vany,“ popsal místostarosta stav ulice.

V Dobrovského ulici je kolumbárium, kam chodí aspoň jednou za měsíc Dana Maršíková. Ta souhlasí, že ulice je v hrozném stavu. „Ještě horší než silnice jsou chodníky. Samá díra, vytlučené kostky. Obrubníky jsou křivé, někde trčí i kus nad silnicí, takže přejít na druhou stranu ulice je problém,“ postěžovala si Deníku.

Po dobu rekonstrukce bude podle Honzárka celá ulice zavřená. Řidiči projedou buď po ulici Masarykově nebo po souběžné ulici Kobzinova. To ale podle Honzárka neomezí dopravu do brodského pivovaru. „Pivovar bude používat zadní výjezd do ulice Masarykova. Teď, když je jihovýchodní obchvat a aut ubylo, není s výjezdem na Masaryčku problém,“ upřesnil.

Součástí pivovaru je i Pivovarská restaurace. Provozní Michal Daniš se neobává, že by rozkopaná ulice nějak výrazně bránila provozu. „Ve všední den, kdy k nám chodí stálí hosté na oběd, problémy, myslím, nebudou. Horší to bude asi o víkendu, kdy k nám jezdí turisté,“ poznamenal a dodal, že konkrétní datum zahájení oprav nezná, takže netuší, jak výrazně omezí stavba například provoz letní zahrádky.

Video: Ulice Dobrovského v Havlíčkově Brodě je v havarijním stavu.

Zdroj: Deník/Štěpánka Saadouni

Povrch Dobrovského ulice pokrývají žulové kostky. „Dobrovského znám. Ty kočičí hlavy bych vyházel. Drncá to na nich, špatně se tudy jezdí. Po dešti to klouže. Při hustotě dopravy, která tady je dnes a denně, budou po opravě kostky za chvíli pryč,“ prohlásil řidič autobusu Milan Šeda.

Kostky ale chtějí radní na opravenou ulici zase vrátit zpátky. Podle Honzárka se s otevřením obchvatu v ulici sníží provoz. Pivovar svoje zásobování zajistí po dohodě s městem i nadále z Masarykovy ulice.

