Jedním z hlavních hybatelů nového skateparku je člen zastupitelstva Jan Kerber. „Na jedné straně je svoboda, na druhé pak ničení veřejného prostoru. Když budou skákat po lavičkách, začnou praskat, a to je problém,“ říká

Začátek skateboardové komunity v Havlíčkově Brodě sahá do devadesátých let. Na tu dobu vzpomíná Ondřej Kotrč. „Když jsem byl malý kluk, jezdilo se na Smetanově náměstí. Kluci si tam nechávali schovaný svoje překážky a skákali na schodech, které tam ještě před dvěma lety byly. Ale to se časem začalo stíhat a policajti začali rozdávat pokuty,“ uvádí.

Oba dva se shodují, že společnost je v tomto ohledu stále ještě dost konzervativní. I přesto, že skateboarding je už oficiálně i na programu olympijských her, velká část širší veřejnosti jezdce stále považuje za vandaly.

Kam se skateboardisty?

Už před lety si obyvatelé stěžovali na hluk a chtěli se mladých jezdců zbavit. Ti ale neměli ve městě prostor, kam by se uchýlili. A tak musely stačit menší vyasfaltované plácky a hřiště, kam si sportovci nosili podomácku vyrobené překážky.

„Jezdilo se nahoru za Základní školu V Sadech a na házenkářském hřišti a celkově tady bylo asi pět provizorních míst,“ vzpomínají. „Ale to se bavíme třeba o roce 1991, já jsem si první skate kupoval asi o rok později, to mi bylo tak deset let,“ vysvětluje Ondřej.

Ani s vybavením to nebylo tak jednoduché. Nejčastěji se skateboardy kupovaly od starších kamarádů, kteří je získali ze zahraničí. Koupit nové prkno bylo v přepočtu ještě dražší než dnes. Ondřej zmiňuje návštěvu Prahy, kam ho maminka vzala koupit kolečka, která už tenkrát stála kolem tisíce korun.

Už v této době vznikaly tlaky na vedení města, aby mladým umožnilo mít vlastní prostor, kde budou moci jezdit bez toho, aby někoho rušili nebo aby se obyvatelé města museli bát ničení veřejných prostorů. Ale zastání se nedočkali.

„My jsme byli přece ti, kterých se město chtělo zbavit. Byli jsme pro ně a stále vlastně jsme jen vandalové, kteří něco ničí,“ dává do souvislosti Ondřej.

„Ale je třeba říct, že už tenkrát, kdy tady byl starostou Tomáš Holenda a vznikl spolek Emeregency SK8 Club, dostala komunita povolení jezdit za hřištěm na házenou. Takže město bylo ochotné aspoň propůjčit konkrétní prostor, aby se snížil počet konfliktů,“ odkazuje Honza na první kompromisy mezi městem a skateovou komunitou.

Starý skatepark záhy přestal stačit

A pak přišel moment, kdy bylo načase, aby měl skateboarding ve městě oficiálně své vlastní místo. K tomu došlo v říjnu v roce 2002, kdy u řeky vyrostl současný skatepark. K jeho stavbě přispělo i to, že ve městě bylo pár talentovaných jezdců, kteří ve své době už dokázali sehnat sponzory a z volnočasové aktivity se začal stávat všeobecně vážně braný sport. Ale i tak nebylo všechno technicky perfektní.

„Už po dvou letech byl skatepark rozměrově nedostatečný. Za dva roky po dokončení stavby a několika závodech už se ukázalo, že je opravdu malý a nedovoloval skateboardingu v Havlíčkově Brodě výrazný rozvoj,“ popisuje výsledek snažení Honza.

A od té doby se nic nezměnilo. Zatímco pionýři skateboardingu pomalu odrostli a nyní už vychovávají malé jezdce, skatepark zůstal ve stejném stavu.

„Už osm nebo deset let se tlačilo na to, aby se s tím něco udělalo. Jeden z našich kamarádů má šikovnou dceru a musí ji vozit až do jihlavského skateparku, aby mohla jezdit,“ kroutí hlavou Honza. A Ondřej kontruje. „V Humpolci je taky skatepark z podobné doby, taky plechový, ale o dost větší, tam jsme taky jezdili. Ale po technické stránce už to také není ono. Je to zase stejná situace, že ani po deseti letech, kdy se pro skateboarding něco udělalo, není žádný zájem na tom to obnovovat a modernizovat,“ poznamenává.

Město má hlavně sloužit občanům a oba muži se shodnou na tom, že k běžné vybavenosti města s pětadvaceti tisíci obyvateli by měl patřit i stánek olympijského sportu, jakým je právě skateboarding. Navíc takový park kromě skateboardistů využijí i jezdci na bmx kolech a koloběžkách.

Nové místo pro jezdce

Díky tomu, že se potřeba obnovy skateparku stala celospolečenským tématem, povedlo se na veřejném Fóru 2017 dostat pomocí hlasování nový skatepark na první místo mezi projekty v Havlíčkově Brodě. Jenže se zjistilo, že původně vytipované místo nevyhovuje.

„To byla další čára přes rozpočet. Už to opět vypadlo slibně a pak přišel nějaký problém nebo drobná překážka, na které projekt nového parku ztroskotal,“ vysvětluje frustrující situaci Ondřej. A stav parku se zhoršoval. Podpůrná dřeva začala uhnívat a po menším zatížení vznikaly mezi plechy mezery, které by na případně padajícího jezdce mohly mít podobný účinek jako velké struhadlo. Dalším problémem byly uvolněné šrouby a ostré hrany zrezlých plechů. Nejnebezpečnější místa sice město nechal opravit, ale problém s nedostatkem místa se tím stále nevyřešila.

Projekt popostrčil až výběr nového místa u koupaliště, které umožňuje postavit park o rozloze asi tisíc metrů čtverečních, na jehož návrhu se podíleli i členové komunity.

„Město si nechalo zpracovat návrh nového parku a samotní jezdci pak návrh připomínkovali. Vzniklo tam několik kompromisů, aby prostor vyhovoval jak skateboardistům, tak i bikerům a kromě počtu a druhu překážek se třeba řešila i hloubka bazénů. Kladli jsme důraz na to, aby se plocha, která bude k dispozici, využila co nejlépe a ke spokojenosti všech, kteří budou chtít park využívat,“ popisuje proces vzniku finálního návrhu Honza.

První zájemci si zajezdí za rok

Konečný projekt bude realizovat firma Fiveramps, která vyhrála výběrové řízení na základě nižší ceny parku. I s daní by měl stát přes pět a půl milionu korun. Stavba je podle plánu rozdělena na dva roky. Letos by měly proběhnout základní výkopové práce a příští rok ideálně před létem by mohl být skatepark slavnostně otevřen.

„To, že konečně budeme mít pořádný skatepark není žádný nadstandard. Město o velikosti Havlíčkova Brodu by mělo mít prostor pro olympijský sport, ať už je to freestylová záležitost nebo cokoliv jiného. Skatepark tady měl být už dávno,“ uzavírá Jan Kerber. Ondřej Kotrč se zároveň těší na to, až park otevřou nejen oficiálně, ale až pozvou i členy původní party, aby si zajezdili po pětadvaceti letech od dob, kdy museli utíkat před policií, aby nedostali pokutu za ježdění na náměstí.

Josefína Báčová, Letní žurnalistická škola