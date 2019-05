Havlíčkova Borová - Záměr zřídit v městysi Havlíčkova Borová průmyslovou zónu schválilo borovské zastupitelstvo. Zóna by měla být v Borové u sběrného dvora.

Podle současného vedení městyse tyto snahy mělo už minulé zastupitelstvo a to dnešní v něm chce pokračovat. Plocha nad kořenovou čistírnou byla už zaměřena a projektant začal pracovat na projektu pro územní rozhodnutí. Cílem vedení městyse je ještě letos zajistit povolení k terénním úpravám a do dvou let nabídnout dvě parcely pro podnikatele a jednu parcelu pro případné rozšíření sběrného dvora.