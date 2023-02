Konečnou fází definitivního prodeje odsouhlasí noví zastupitelé příští týden.

Opuštěnou školu v Brodě nikdo nechtěl, teď se o ni skoro perou. Čím láká?

Podle ředitelky Charity Simony Tomanové Charita se vším počítá. „Jsme největší poskytovatel sociálních služeb v celém okrese. Máme málo místa, potřebujeme kvalitní zázemí. Můžeme dosáhnout na opravy budovy i na dotace z evropských fondů,“ upřesnila. Brodští radní původně chtěli využít budovu jako vzdělávací centrum, ale nakonec je odradily vysoké náklady na opravu a provoz. Přestavba léta opuštěné stavby by pro město znamenala výdaje v desítkách milionů korun. A to i s dotací. „Další výdaje pro město by byl každoroční provoz,“ poznamenal starosta Stejskal. Prodej obchodní akademie město zbaví starostí. Výdaje za rekonstrukci půjdou za kupcem.