Havlíčkův Brod – Ceny za významné aktivity v oblasti sportu a kultury za rok 2019 bude opět udělovat město Havlíčkův Brod.

Předávání Sportovních a kulturních cen města Havlíčkův Brod. | Foto: Deník / Jana Kudrhaltová

Na webových stránkách města je už k dispozici formulář, jehož prostřednictvím mohou obyvatelé Brodu navrhovat jednotlivce ale i spolky, které se v letošním roce nějak významně zapsaly do historie regionální kultury či sportu. Oceněni budou například mladí umělci do 18 let, nejlepší sportovci, cvičitelé, trenéři, případně sportovní oddíly.