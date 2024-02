Stavba má ale také stinné stránky. Počet lidí v minulosti jinak tiché městské části do budoucna stoupne. Někteří obyvatelé čtvrti se obávají například o volná parkovací místa.

Parkovací místo v Rezidenci je v ceně od kolem 410 tisíc korun, garáž pro jedno auto vyjde přibližně na 700 tisíc korun. To se ale nezdá sousedům v okolí. Bojí se, že za tu cenu si parkovací místo v Rezidenci nikdo nekoupí. „Noví majitelé bytů budou zabírat parkovací místa lidem, kteří už žijí v sousedním areálu Villa Park, kde už je dneska auto na autě. Nebo budou nechávat auta volně v ulicích kolem Rezidence a blokovat místa starousedlíků a hádky budou na denním pořádku,“ postěžoval si například mladík Milan Kadlec, který za Čechovkou venčil psa. Že se z klidné čtvrti stane přelidněný babylon s ulicemi plnými aut se obává i Věra Vašíčková. „Navíc je otázka, co to bude za lidi,“ dodala.

Podle Jany Štefánkové, která v Čechovce vlastní obchod, je to zbytečná obava. „Nemyslím, že člověk, který si koupí byt za miliony bude odstavovat auto u nás někde v postranních uličkách,“ poznamenala. Jak dodala, na větší počet lidí v Čechovce se těší. „Pro obchod je to dobré,“ zdůraznila.

Pro výběr areálu kasáren rozhodlo u developera napojení lokality na hlavní městské komunikace. Pozemek se nachází v tiché jihovýchodní části Brodu, v přiměřené vzdálenosti od hlavní silnice, která vede do nedalekého Humpolce, nebo do krajského města Jihlavy.

Tady je TOP 5 základek Brodska, kde žáci nejlépe zvládli přijímačky na střední

Stavba začala už loni. Termín dokončení areálu Rezidence je rok 2026. „Většina bytů už je prodaná,“ oznámil prodejce Jiří Poláček. Byty jsou jedno až čtyřpokojové, od třiceti do sto sedmi čtverečních metrů, samozřejmostí je vlastní garáž. Ceny se pohybují od 2,4 do 7,4 milionu korun.

Projekt bytové výstavby v areálu původně patřícímu armádě začala v Brodě společnost Ross Holding už v roce 2008. Plánovala na jižním okraji města řadu bytových domů. Nakonec postavila čtyři menší a jeden větší s téměř osmdesáti byty. Ross Holding nakonec skončil v konkurzu a v likvidaci. Na projekt navázal pelhřimovský developer Jiří Poláček, který pozemky od konkurzního správce odkoupil.