Připravit se na smích a dobrou hudbu mohou všichni, kteří dorazí do Havlíčkova Brodu. Klub Oko ožije stand up show Vtípečky se zelím a koncerty kapel Jaksi Taksi a zakázanÝovoce. Vstupenky na obě akce jsou ještě k mání.

ZakázanÝovoce a Jaksi Taksi vystoupí v Havlíčkově Brodě. | Foto: Deník/Zdeněk Hejduk

V havlíčkobrodském Klubu Oko se koná stand up již tento týden ve čtvrtek 25. dubna od sedmi hodin večer. „Vtípečky se zelím přináší ty nejvypečenější komiky nové generace. Pětice vystupujících vám naservíruje to nejčerstvější, co napekli za poslední dobu,“ nalákali pořadatelé.

Do Havlíčkova Brodu přijedou vystoupit Lukáš Kaňka, Adam Koření, Martin Černý, Ondřej Cabal a Anna Bednářová. Vstupenky si mohou zájemci pořídit on-line na těchto webových stránkách za 150 korun.

Hned o den později, tedy v pátek 26. dubna, se havlíčkobrodském Klubu Oko konají koncerty kapel zakázanÝovoce a Jaksi Taksi. Klub otevírá dveře o půl osmé večer, hrát muzikanti začnou o hodinu později. Fanoušci se podle pořadatelů mohou těšit na známé hity obou kapel, ale i novinky, které připravují.

Vstupenky na tuto akci mohou zájemci zakoupit na webu prodejce za 300 korun.