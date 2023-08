Novinka v centru Havlíčkova Brodu, která potěší milovníky kávy a příjemného posezení. Místo bývalé drogerie totiž novou kavárnu najdou na Smetanově náměstí. Otevřela v úterý 8. srpna. Jmenuje se Smetanak Kids Coffee. Bezbariérové prostředí uvítají lidé s postižením i matky s kočárky.

Nová kavárna v centru Brodu. | Video: Deník/Saadouni Štěpánka

Mezi prvními zákazníky se přišla do kavárny podívat Kateřina Berková s dětmi. „O kavárně mi řekla kamarádka. Prý je tady příjemné prostředí s hernou pro děti. Měla pravdu. Zatím jsem spokojená. Uvidím, jaká je nabídka cukroví. Uvítala bych něco zdravého bez lepku, ale nevím, jestli něco takového mají,“ svěřila se.

Vyzkoušet novou kavárnu přišla i Jana Zemanová. „Moji oblíbenou kavárnu na náměstí zavřeli. Tak jsem se přišla podívat sem. S kávou jsem zatím spokojená. Jinak kavárna se mi líbí, sem na náměstí se hodí,“ poznamenala.

Novou kavárnu na Smetanově náměstí otevřela Simona Hochmanová. „Nový prostor náměstí si přímo říká aby tady taková kavárna byla. Jsme kavárna bez bariér. Bez problémů se k nám na návštěvu dostanou vozíčkáři i matky s kočárky. Když jsem se sama stala matkou, zjistila jsem, že to není jednoduché, když chce mamka s dítětem jít na kafe. Navíc máme v rodině i vozíčkáře. Ti mají také v Brodě starost, jak se do některých podniků dostat,“ řekla majitelka kavárny Deníku.

V kavárně Smetanak se matky s kočárky dostanou v otevřeném prostoru v pohodě i na WC. Kavárna otvírá každý den v sedm ráno a končí v osm večer. Prostor je z důvodu bezpečnosti monitorován kamerovým systémem.

Kavárna je podle Hochmanové rozdělená do tří zón. Pro ty, co si chtějí odpočinout u kávy jsou stolky a venkovní zahrádka. Druhá zóna je pro rodiny s dětmi s hernou i přebalovacím pultem. Nakonec je zóna relaxační s pohodlnými křesly. Do budoucna plánuje kavárna Smetanak rozšířit svoje aktivity i na zábavné programy pro děti, salonky jsou vhodné i pro besedy, přednášky a kulturní programy.