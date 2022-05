V kině začala už dlouho odkládaná ale nutná rekonstrukce záchodů pro veřejnost. „Rekonstrukce začala v úterý 10. května a potrvá přibližně dva měsíce,“ informoval Tomáš Hermann jednatel společnosti. Omezení počtu toalet a možnost odskočit si z představení třeba na mobilní WC pobavila například Josefa Kubáta z Havlíčkova Brodu. „Za takové situace by bylo snad lepší zavřít,“ prohlásil.

Zaměstnanci Ostrova vystěhovali zařízení z technické kabiny včetně promítaček, aby během stavebních prací nepřišly k úhoně. „Provoz kina pro veřejnost je v květnu a červnu omezen, ale nezavíráme,“ zdůraznil Hermann. V provozu zůstává denní pokladna. Divadlo a kino počítá s řadou představení, divadelních, filmových či školních. „Vstup do sálu je bočním bezbariérovým vchodem z uličky kolem kadeřnictví, kde budou kontrolovány vstupenky. V tomto místě je v provozu i sociální zařízení. K dispozici je omezený počet záchodů, zvažujeme i přistavení mobilní toalety,“ upřesnil Hermann.

Podle jeho názoru potřebuje budova velkou rekonstrukci jako sůl. O první části oprav to jsou toalety, jednala i mimořádná rada města.

Podle místostarosty Zbyňka Stejskala je oprava nutná. „Firma kterou město vybralo v soutěži opraví na Ostrově co nejdřív WC pro veřejnost v přízemí a prvním patře budovy," upřesnil. Nové toalety jsou ale jen zlomek investic, které je třeba do budovy časem vložit. „Je to vlastně taková první vlaštovka v celkové rekonstrukci, kterou Ostrov už nutně potřebuje,“ poznamenal Hermann. Ovšem i tato „vlaštovka“ přijde asi na tři miliony.