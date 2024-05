/ANKETA, VIDEO/ Brod se dočkal vlastního loga. Velké červené písmeno H na bílém pozadí a mohutný modrý knír. Tak nyní vypadá symbol Havlíčkova Brodu. Radnice ho poprvé představila ve čtvrtek 30. května.

O novém logu hovoří Petr Krejzek se společnosti ReDesign | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Autorem návrhu nového loga města je studio ReDesign. Návrh vybrala sedmičlenná odborná porota. Podle starosty Zbyňka Stejskala město logo potřebuje. „Město nemělo vlastní vizuální identitu. Proto jsme se rozhodli do soutěže jít. Vzorem je pro nás Kraj Vysočina, který svoje logo má a umí ho použít. Brod svoje logo nikdy neměl. Má sice svůj erb, ale ten je příliš složitý na použití hlavně v rámci moderních technologií sociálních sítí,“ vysvětlil starosta.

Samosběr jahod na plantáži v České Bělé začal. Potrvá tři týdny

Proto Brod vyhlásil soutěž, do které se přihlásily dvě desítky odvážných z řad reklamních agentur, umělecky nadaných jednotlivců i designových studií. Klání trvalo půl roku. Nakonec se porota shodla. Symbolem Brodu bude velké písmeno H a bujný knír, kterým se pyšnil slavný novinář a spisovatel Karel Havlíček Borovský. „Samozřejmě očekáváme, že reakce z řad obyvatel Brodu budou různé. Někdo považuje městské logo za zbytečnost, jiný zkritizuje grafickou úpravu,“ poznamenal starosta.

Zdroj: Youtube

Vítězné studio ReDesign vede Petr Krejzek. Na soutěžním logu spolupracoval s kolegyní Kateřinou Šuterovou. Jak prozradil, při tvorbě loga si studio vytyčilo sedm hlavních bodů, kterých se mělo držet. „Jednoduchost, hravost, osobitost, ale také rebelství a nadsázka. Písmeno H pochází ze znaku města a je také symbolem městských věží. To doplňuje osobnost Karla Havlíčka Borovského a jeho typický knír,“ vysvětlil Petr Krejzek.

Nálož zábavy v centru Havlíčkova Brodu. Dětem věnuje město následující tři dny

Autorem písmena je typograf Martin Vácha. Podle Krejzeka je logo jednoduché a použitelné kdekoliv a v jakékoliv barvě. Na úředních listinách, upomínkových předmětech, jako symbol městských organizací. Vyjímá se na sociálních sítích, dokonce i jako autonálepka. „Jen s ohledem na to, že je tak výrazné, je dobré šetřit doprovodným textem,“ upozornila designerka Šuterová.

Jak upřesnil starosta Stejskal, představení městského loga je zatím na začátku. Objeví se postupně na městských tiskovinách a dopisech. Starosta zdůraznil, že to nebylo město, kdo vybral vítězný návrh, ale odborná sedmičlenná porota. „Město mělo jen dva zástupce. Shoda v porotě ale byla stoprocentní. Mně osobně se základní logo líbí, protože je jednoduché a výstižné. Červená a bílá barva písmene H s pozadím, jsou barvy města. Modrý knír tvoří dohromady trikoloru. To, že je knír otočený nahoru, je symbol optimismu,“ dodal Stejskal. Pověstný knír Karla Havlíčka Borovského byl ale obrácený směrem dolů. To by ale podle Stejskala nepůsobilo dobře. Znamenalo by to smutek a pesimismus.