Podle místostarosty Zbyňka Stejskala to bude spíš menší dům s dvaceti byty. „Podobný, jako je ten v bývalém internátě Pleasu. Pozemek už máme vytyčený v územním plánu města,“ dodal s tím, že si radnice nechá nejdřív zpracovat projekt a podle něho se rozhodne.

Startovací byty pro mladé rodiny považuje za nutnost obchodník s realitami a zastupitel Milan Plodík.

Mladí, kteří nemají bohaté rodiče, nebo nezdědili, dnes nemají šanci na vlastní byt skoro žádnou. „Byt jedna plus jedna stojí dva miliony. Třípokojový byt pro rodinu s dětmi čtyři miliony. Při koupi bytu na hypotéku je potřeba složit akontaci. Málokterý mladý člověk kolem pětadvaceti let má na kontě osm set tisíc,“ konstatoval.

Ani nájem není podle jeho názoru pro mnohé mladé rodiny řešení. „Běžně se nájmy pohybují v ceně deset tisíc plus služby. Takže patnáct tisíc za měsíc není výjimka,“ vysvětlil.

Jediná cesta pro nemajetné mladé rodiny je podle Plodíka bydlet společně s prarodiči. „Vracíme se tím zpátky o hezkých pár let. Ale nedá se nic dělat. S rostoucími cenami bytů, nájmů a drahých energií se budou muset některé rodiny sestěhovat,“ dodal.

Jeho slova potvrdila i studentka Jana Nyklová, kterou Deník zastihl u nádraží na zastávce městské dopravy. „Že vlastní byt těžko seženu, s tím počítám. Byty stojí dneska moc peněz. Hypotéka do pětašedesáti mě neláká. Takže se do vztahu nehrnu, rodinu zatím neplánuji a bydlím u rodičů,“ svěřila se s tím, že její kamarádka s manželem bytovou krizi řešila odchodem do zahraničí. „Je zdravotní sestra. Žije v Německu a nemá s bydlením problémy,“ dodala.

Jen kousek od plánované stavby má pronajatou kavárnu Marcela Mátlová. Ta z plánované stavby velkou radost nemá. „Až se tady začne stavět, nebude to pro nás nic příjemného,“ poznamenala. Jak dodala, má kavárnu pronajatou na dobu určitou a doby, kdy se dům dostaví, se už asi nedočká.