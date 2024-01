Jak upřesnil, inspirací našel u kolegů na Slovensku. „Tam odtaháři mají letos už třetí ples, my máme dvě kola skluz. Jelikož nikoho zatím u nás nenapadlo se do takové akce pustit, vzali jsme to do ruky my. Ples je 10. února,“ vysvětlil s tím, že práce v odtahových službách není žádný med.

„Nejsme státní podnik. Musíme si na sebe vydělat, udržet si dobrou pověst u řidičů, někdy je to pořádná dřina. Takže naši zaměstnanci mají právo se aspoň jednou pořádně pobavit,“ zdůraznil.

Zajímavá akce. Tak komentoval chystaný ples odtahových služeb řidič Vladimír Fibinger z Havlíčkova Brodu. „Odtahovou službu jsem zatím nepotřeboval, ale na ples bych se podívat šel. Jestli tam odtaháři přijdou i v mundúrech? Záleží kolik bude stát lístek,“ prohlásil.

Pozvánku na ples dostal i Milan Paseka, který provozuje odtahovou službu v Havlíčkově Brodě U nové silnice. „Šel bych se podívat, ale plánujme s rodinou výlet. Kdyby z cesty sešlo, tak asi na ples půjdu. Je to dobrý nápad," řekl Deníku.

Jak Průša upřesnil, Harbecar poslal pozvánky dalším odtahovým službám z celé republiky. „Kolik lidí nakonec přijde, netuším. Kolegové slíbili, ale kolik jich opravdu do Brodu přijede, nevím,“ poznamenal. A zdůraznil, že ples odtahových služeb určitě není jen pro zaměstnance.

„Zveme každého, kdo má chuť se pobavit. V první řadě bychom uvítali motoristy, kterým naše odtahová služba někdy vytrhla trn z paty. Už proto, že 10. února si motoristé s odtahem asi neškrtnou, když budeme plesat,“ dodal s humorem. Společnost Harbecar je členem Asociace silničních a odtahových služeb ČR.