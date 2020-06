„K tomuto rozhodnutí mě motivoval bývalý pan ředitel Mašek. Navíc jsem dva roky dělala specialistku transformace v reformě psychiatrické péče a kontakty na ministerstvu mám korektní. Po domluvě s primáři jsme si tedy řekli, že to zkusím, a ono to vyšlo,“ svěřila se nová ředitelka. „Z postu ředitele obavy nemám. Jsou tady skvělí zaměstnanci a nemocnice funguje výborně,“ dodala.

Funkce se ujala v pondělí. „Paní Holubová pracuje v Psychiatrické nemocnici Havlíčkův Brod dvacet let, již šest let na vedoucí pozici, a tak fungování nemocnice výborně zná, stejně tak zaměstnanci nemocnice znají ji. Vidím velkou výhodou v tom, že na pozici ředitele jde člověk zevnitř,“ vysvětlil důvody jmenování ministr zdravotnictví Adam Vojtěch.

Do výběrového řízení se přihlásili tři zájemci. „Jeden však nesplnil zákonná kritéria. Výběrová komise tedy posuzovala celkem dva zájemce,“ sdělila Deníku mluvčí ministerstva Klára Doláková.

Zaměstnanci psychiatrie jsou s výběrem spokojení. „Je to pro nás úleva. Markéta Holubová je pro mě zárukou dalšího dobrého fungování našeho zařízení, přátelské atmosféry v našem zařízení a společného hledání cesty k neustálému zlepšování péče o naše pacienty,“ svěřila se lékařka Marie Rafajová.

Velké změny neplánuje

Holubová žádné velké změny v nemocnici zatím neplánuje. „Chci především pokračovat v tom, co je tu nastavené. Ráda bych navázala na rozdělané projekty související s reformou psychiatrické péče. Dále bychom rádi převzali Centrum duševního zdraví do vlastní režie. Zřizovali bychom ho my, aby nedocházelo ke zbytečným konfliktům. A v neposlední řadě chceme nejdéle od prvního října zřídit akutní lůžka,“ prozradila Holubová.

Jasno má i o svém zástupci. „Domluvili jsme se, že na tomto postu bude nadále pokračovat pan primář Konrád. V přechodné době se opravdu velmi osvědčil a spolupráce s ním byla výborná,“ vyzdvihla Holubová.

„Nyní je zcela zásadní zapojení nemocnice do probíhajících procesů reformy péče o duševní zdraví, což je jedna z hlavních priorit Ministerstva zdravotnictví. Zapojení velkých psychiatrických nemocnic je nezbytnou podmínkou pro úspěch celé reformy, která má za cíl významně zlepšit poskytování psychiatrické péče v České republice,“ uvedl Vojtěch.

Maška odvolal ministr Vojtěch

Ostatně právě kvůli údajnému nezapojování se do psychiatrické reformy ministr Vojtěch v polovině února odvolal předchozího ředitele Jaromíra Maška. Tehdy se za něj postavila celá nemocnice. „Chtěla bych mu ještě jednou velmi poděkovat za roky poctivé a nelehké práce, kterou pro naše zařízení odvedl,“ pověděla Rafajová.

Mašek v nemocnici nadále zůstává jako lékař a také se snaží své nástupkyni pomoci v začátcích. „On i pan Konrád jsou mi k ruce kdykoliv potřebuji a předávají mi své zkušenosti. Bez nich by to rozhodně nešlo,“ řekla vděčně Holubová.

Markéta Holubová nastoupila havlíčkobrodskou psychiatrii v roce 2000 na pozici všeobecné sestry, o čtrnáct let později se stala vrchní sestrou. Vystudovala Vysokou školu zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžběty v Bratislavě a Vysokou školu polytechnickou v Jihlavě. Oblasti psychiatrické péče se věnuje také v rámci vlastní přednáškové činnosti.