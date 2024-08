Jak Deník zjistil na místě u dělníků společnosti MI Roads bylo třeba na staveništi odstranit zeminu do hloubky jednoho metru, z toho několik desítek centimetrů starého asfaltu. Silnice tak získá po ukončení stavby parametry dálnice a vysokou životnost a vydrží snad všechno. „Probíhají zemní práce, práce na úpravách veřejného osvětlení, odvodnění komunikace a sanace mostu přes potok Žabinec,“ informoval o práci na staveništi Jiří Veselý, mluvčí Řeitelství silnic a dálnic (ŘSD) pro Kraj Vysočina.

Na uzavírku Lidické ulice si těžce zvykají obyvatelé okolních domů i řidiči, včetně obchodů Pepco a Hecht, kterým výrazně ubyli zákazníci. Podle ŘSD je nutné zpevnit podloží, aby se už neobjevily vyjeté koleje a praskliny.

Rekonstrukce Lidické ulice skončí podle harmonogramu 28. října, ale už posledního srpna bude opravená a otevřená horní část od Jihlavské ulice k čerpací stanici. Je potřeba zpevnit podloží, aby se tak jako dosud netvořily vyjeté koleje a časté výtluky. Součástí prací je údržba mostu přes Žabinec. Do zakázky bylo zahrnuto i položení nového asfaltového povrchu v ulici Nad Tratí, která slouží jako objízdná trasa.

Bagrování do hloubky jednoho metru, to je podle stavaře Petra Šestáka z Havlíčkova Brodu zajímavá věc. Lidická ulice má za sebou totiž několik rekonstrukcí. „Kdyby to udělali pořádně dřív, mohli si to dneska ušetřit,“ prohlásil stavař.

V roce 2014 nechalo Lidickou ulice Ředitelství silnic a dálnic opravit za desítky milionů korun. Jenže za pár měsíců se na silnici objevily vady, které ŘSD muselo reklamovat. Jak vysvětlila tehdejší ředitelka Marie Tesařová, šlo o opravu již jednou provedených prací a odstranění reklamačních vad.

Firma nechala část Lidické odfrézovat. Poškození bylo způsobené vysokými teplotami a těžkým provozem, protože Brod neměl v té době ještě jihovýchodní obchvat města. Firma musela v roce 2019 povrch položit znovu. Ale stačilo pár měsíců a problémy byly zpátky.

Zátěž Lidické ulice byla v dopravní špičce extrémní. „Takže by se asi sotva našel materiál, který by to bez újmy vydržel. Fakt, že se některé silnice opravují několikrát, není nic neobvyklého. Zažila to třeba Masarykova ulice, ulice Horní a Dolní nebo most přes Sázavu. Není to jen specialita Brodu, ale je to podobné v celé České republice,“ komentoval takové případy v minulosti místostarosta Brodu Libor Honzárek.

Tak to aktuálně vypadá v Lidické ulici v Havlíčkově Brodě | Video: Deník/Štěpánka Saadouni

Podle Ředitelství silnic a dálnic jsou silniční stavby limitovány financemi. Lidická ulice opravu nutně potřebovala. Byla silně poškozená. „Jde například o vyjeté koleje, které už přešly do stádia plošných deformací s konstrukčními poruchami. Z větší části na tom má podíl větší dopravní zatížení, které v těchto místech, podle posledního sčítání dopravy, dosahovalo intenzity více než 12 500 vozidel denně, z toho asi 30 procent tvoří nákladní doprava a kamiony,“ zdůraznil mluvčí Veselý.

Po Lidické povede návozová trasa pro dostavbu jaderné elektrárny Dukovany a musí takovou zátěž zvládnout. „Jedná se o tři druhy akcí. Tou první jsou opatření pro dopravu nadměrných komponentů, jejichž investorem je přímo Kraj vysočina a ŘSD. Ta druhá zahrnuje opravy a rekonstrukce návozových tras, zejména stavebního materiálu. A ta třetí jsou dočasná opatření, která budou později odstraněna,“ vysvětlil Tomáš Mátl, který je technicko-správním náměstkem Krajské správy a údržby silnic Vysočiny (KSÚSV). V Havlíčkově Brodě bude kvůli tomu nutné přestavět nejen Lidickou ulici, ale také most přes řeku Sázavu u supermarketu Billa.

Lidickou opravuje společnost MI Roads. Ta ve výběrovém řízení nabídla nejnižší cenu, a to 68,5 milionu korun bez daně.