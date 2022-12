Havlíčkův brod zažije opravy ulic, mostu a dostane nové parkoviště

/VIDEO/ Náročné opravy dvou ulic. Nový most přes Cihlářský potok, nové parkoviště Na nebi a nové dětské hřiště Na Výšině. To je pět nejdůležitějších akcí, na které se v příštím roce chystá Havlíčkův Brod. V rozpočtu na to má víc než osmdesát milionů korun.

Složité parkování v Brodě. | Video: Štěpánka Saadouni