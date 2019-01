CHOTĚBOŘ - Chotěboř na Havlíčkobrodsku chce s podporou Bruselu zavést městskou dopravu. Podle průzkumu mají obyvatelé desetitisícového města o městskou linku zájem.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jaroslav Paclík

Příprava komunikací, zastávek a nákup malého autobusu jsou spolu s budováním nových parkovišť součástí projektu asi za 25 milionů korun, který chce město předložit do evropských fondů v příštím roce. ČTK to řekl starosta Tomáš Škaryd.

Do počátku 90. let minulého století se Chotěbořští mohli ve městě svést autobusem na cestě mezi zámkem a vlakovým nádražím. Město nyní plánuje delší okružní trasu. Jízdenka bude stát asi pět korun. "Víme, že to pro město bude ztrátová záležitost, ale nechceme dávat cenu, která by pro lidi nebyla zajímavá," podotkl Škaryd. Městské linky jsou dotovány asi ve všech městech kraje.

Jinde na Vysočině se v nejbližší době zřejmě větší změny v městské dopravě nechystají. Dopravní podniky v Jihlavě, Žďáru nad Sázavou a Havlíčkově Brodě, které oslovila ČTK, neuvažují ani o zvyšování jízdného. Mírné zdražení se může týkat například lidí, kteří nemají čipové karty a jízdenky si kupují u řidiče.

V krajském městě Jihlavě se každý den městskými autobusy v průměru sveze asi 34.000 lidí. Ceny jízdenek stouply letos na jaře, po čtyřech letech. Dospělí platí 12 korun, předtím to byla desetikoruna. Jízdenka u řidiče se prodraží o pět korun.

Na rozdíl od Třebíče, Havlíčkova Brodu, Žďáru nad Sázavou a Pelhřimova zatím Jihlavané nemohou platit čipovými kartami. Ředitel jihlavského dopravního podniku Josef Vilím předpokládá zavedení takového systému během dvou až tří let. "Neměli jsme žádný závažný důvod, proč to řešit hned," řekl.

Nový systém bude pro Jihlavu dražší než tomu bylo v menších městech, kde lidé nastupují do autobusů jen dveřmi u řidiče. "U nás se nastupuje všemi dveřmi, odbavovacím zařízením musíme vybavit celý vůz," vysvětlil ředitel. Jihlavany po městě převáží přes 60 autobusů a trolejbusů. Více než polovinu spojů zajišťují nízkopodlažní vozy. Zavedeno bylo hlášení stanic.

Havlíčkův Brod má osm městských autobusů, z toho tři nízkopodlažní s hlášením stanic pro nevidomé. Dospělí s čipovou kartou za jednu jízdu platí sedm korun, hotově u řidiče vydají o dvě koruny více. Ve Žďáru nad Sázavou jezdí pět městských autobusů, všechny jsou nízkopodlažní. Ve špičkách jim vypomáhají vozy z příměstských linek. Dospělý cestující s čipovou kartou dá za svezení šest korun, při platbě hotově osm korun.

Třebíčští asi jako jediní na Vysočině uvažují o tom, že by ve městě zavedli autobusy na zemní plyn. Radnice toto palivo považuje za ekologičtější a cenově výhodnější, než je nafta. Autobusy na plyn bude zřejmě požadovat při výběrovém řízení na nového provozovatele městských linek, které se má konat v příštím roce.

Na Vysočině zatím běžně takové vozy jezdit nemohou, protože v kraji není žádná plnicí stanice na stlačený zemní plyn (CNG). Jihlava o plynových autobusech neuvažuje, protože loni koupila 12 nových naftových autobusů a její prioritou je rozšíření trolejbusové dopravy. Dopravci v Havlíčkově Brodě a Žďáru nad Sázavou se shodně domnívají, že pro tak malý rozsah městské dopravy by se jim nevyplatilo zřizovat plnicí stanici na plyn ani dávat peníze do přestavby či nákupu autobusů.