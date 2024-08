„Za pomoci léčivého kakaa, pokrmu bohů a bohyň, vstoupíme do prostoru našeho srdce a vytvoříme prostředí pro naši vnitřní transformaci," lákali na program organizátoři. Pomocí meditací a vkládání záměru do kakaa si tak návštěvníci mohli podle organizátorů připomenout, kým doopravdy jsou.

Netradiční festival je podle dobrovolnice Elišky Křížkové založený na respektu k přírodě. „Bylo tam nádobí, které se chodilo oplachovat, takže žádné kelímky na jedno použití, a vlastně na konci festivalu park vypadal pořád stejně. Nikde nebyly rozházené odpadky, jako to bývá na normálních festivalech,“ popsala.

To se líbilo i jedné z návštěvnic Janě Dobré, která do Světlé nad Sázavou přijela v sobotu. „Byla jsem mile překvapená, jak čisto na festivalu bylo. V tolika lidech tam dokázali udržet pořádek a zároveň to bylo ekologické. Jídlo se dávalo na normální talíře, to se také málokde vidí,“ neskrývala překvapení.

Jelikož je rok 2024 rokem draka, byl tomu částečně uzpůsobený program i výzdoba festivalu. V nabídce byl například workshop s názvem Pohlédni do očí svému dračímu průvodci. „U ohně byly krásné dřevěné sošky draka, byla tam dračí vejce. Takže drak byla na letošním ročníku všudypřítomný,“ potvrdila Křížková, která pomáhala s přípravami akce.

Jelikož na festival, kde se neprodával žádný alkohol, přijeli lidé z celého světa, nemohli chybět ani překladatelé. „Všechny přednášky i workshopy byly překládané jak do češtiny, tak do angličtiny a často i do znakové řeči,“ upřesnila dobrovolnice.

Vstupenky na pětidenní festival přišly v poslední vlně prodeje na necelých deset tisíc korun. V předprodejích se však daly koupit i levněji. „Je pravda, že konečná cena je dražší, ale bylo mnoho vln předprodejů. Navíc každý si hledá to své. Pokud někoho láká rocková kapela, tak jede na ni. A jestli je naopak příznivcem cvičení a duchovna, tak ty peníze dá sem, “ neviděla problém v ceně návštěvnice Jana Dobrá.

Někteří místní ale nebyli z festivalu příliš nadšení. „Nejvíce tady byli lidé naštvaní kvůli parkování. U obchodů se nedalo kde zaparkovat, hlavně důchodci nadávali,“ všimla si Romana ze Světlé nad Sázavou, která kvůli možným reakcím nechtěla zveřejnit své příjmení. Redakce ho zná. „Dalším problémem byl hluk. Já jsem nic neslyšela, ale kamarád mi říkal, že ze soboty na neděli musel zavřít okna,“ doplnila obyvatelka města.